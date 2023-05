Lifelong learning na prática: 3 dicas para impulsionar a cultura de aprendizagem na sua empresa

Se você trabalha com recrutamento e seleção, é dono de uma empresa ou simplesmente gosta de ler sobre desenvolvimento profissional, é bastante provável que já tenha ouvido falar em lifelong learning (aprendizagem contínua).

O termo, que ganhou relevância nos últimos anos, é utilizado para sintetizar a ideia de que o aprendizado não termina quando o estudante conquista seu diploma e deixa as salas de aula. Afinal, em um mundo em constante transformação, continuar se desenvolvendo é essencial para que os profissionais de mantenham atualizados e as empresas, competitivas.

Mas a verdade é que a criação – e o fortalecimento – de uma cultura de aprendizagem ainda é um desafio para boa parte das organizações. Segundo a edição mais recente do relatório The Future of Jobs, elaborado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, apenas metade dos funcionários hoje têm acesso a oportunidades de treinamento adequadas. Ao mesmo tempo, a organização estima que seis em cada 10 trabalhadores precisarão se atualizar até 2027.

Pensando nisso, separamos três dicas práticas para empresas que desejam implementar uma cultura de aprendizagem. O conteúdo foi construído com ajuda da Witseed, plataforma de educação corporativa premiada internacionalmente pela forma inovadora como leva aprendizado constante para dentro das empresas. Veja abaixo.

1. Incentive a criação de um ambiente colaborativo

Uma das formas mais eficazes de promover a cultura de aprendizagem é incentivar a colaboração entre os funcionários. Estabeleça espaços físicos ou virtuais onde eles possam compartilhar conhecimento, experiências e recursos. Isso pode ser feito por meio de fóruns de discussão, grupos de estudo, mentorias ou mesmo através de uma plataforma de aprendizagem interativa.

Ao estimular a troca de ideias e o trabalho em equipe, os funcionários se sentirão motivados a buscar novos conhecimentos e a contribuir com o desenvolvimento dos colegas.

2. Ofereça oportunidades de aprendizagem personalizadas

Pessoas diferentes têm necessidades e interesses profissionais diferentes. É importante ter isso em mente ao oferecer oportunidades de desenvolvimento para seus colaboradores.

Além dos treinamentos generalistas para grandes grupos, como workshops e palestras, considere a implementação de programas de mentoria, coaching individualizado e acesso a plataformas de aprendizagem online.

Essas opções permitem que os funcionários escolham o formato e o ritmo de aprendizado que melhor se adequam às suas agendas, demandas e interesses. Ao respeitar a individualidade e investir no crescimento pessoal de cada colaborador, a tendência é que o engajamento dos treinamentos aumente e a cultura de aprendizagem na sua empresa se fortaleça.

3. Reconheça e recompense o aprendizado

A gameficação é outro forte aliado para aumentar o engajamento no processo de aprendizagem dentro das empresas. Crie um sistema de reconhecimento que valorize a busca por conhecimento e estimule o compartilhamento de novos aprendizados entre as equipes.

Isso pode incluir desde premiações (como troféus, certificados e brindes) até benefícios adicionais (como bônus, promoções e viagens).

Para além do aumento da satisfação pessoal e profissional, a tendência é que a motivação dos colaboradores também cresça quando sentirem que o empregador está investindo no seu desenvolvimento.

O plano prático para implementar uma cultura de aprendizagem

Com o objetivo de ajudar gestores e profissionais de RH a construírem uma cultura de alto impacto em suas empresas para dobrar a performance de seus colaborados, a Witseed, edtech premiada internacionalmente pela forma inovadora como leva a educação corporativa para dentro das organizações, apresenta a Masterclass gratuita CULTURA DE APRENDIZAGEM NAS EMPRESAS.

O conteúdo será ministrado por Bruno Leonardo, CEO da Witseed que já soma mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, e vai ao ar no dia 20 de junho, às 19h30. Durante a aula, os participantes vão conhecer o plano prático para gestores de RH implantarem uma cultura organizacional mais assertiva e engajada nas empresas, além de ficar por dentro dos temas mais quentes para os RHs até 2025.

