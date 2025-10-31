Letícia Rigolim seguiu o conselho da mãe e hoje faz milhões com penteados

Leticia Rigolim nunca teve dúvidas sobre o que queria fazer, mesmo quando isso significou mudar completamente de carreira. Nascida em Maringá, no norte do Paraná, ela se formou em educação física movida pelo desejo de ser professora de dança. Apaixonada pelo balé desde os quatro anos, sempre foi fascinada por tudo que envolvia estética, movimento e expressão.

Hoje, aos 33 anos, Leticia está à frente da Rigolim Hair Co., marca que faturou mais de R$ 8,2 milhões em 2024 com produtos profissionais e cursos técnicos, online e presenciais, voltados a cabeleireiros e penteadores de todo o Brasil.

A empresa, destaque no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, projeta encerrar o ano com R$ 10 milhões em receita.

A história da Rigolim começou oficialmente em 2018, com um investimento inicial de R$ 70 mil, mas a semente foi plantada bem antes. Em 2012, quando cursava a faculdade, Leticia recebeu um empurrãozinho decisivo da mãe, que conhecia bem o talento da filha, e sugeriu que ela fizesse um curso de penteados.

Logo, a estudante começou a atender a domicílio nos fins de semana, e o que começou como um hobby para ganhar uma grana extra acabou virando oportunidade. E Leticia soube aproveitar.

Comunicativa, passou a divulgar seus trabalhos no Facebook, a rede social do momento. Os posts renderam clientes e convites para ensinar outras pessoas. “Fui conquistando espaço de forma totalmente orgânica”, lembra.

Quando a agenda começou a lotar, veio o primeiro dilema: seguir com o estágio fixo ou apostar tudo na beleza?

“Era arriscado, mas eu nunca duvidei da escolha. Desde o primeiro penteado, eu sabia que era isso que queria.”

Depois de pouco mais de um ano atendendo em casa, Leticia recebeu uma proposta para trabalhar em um salão. O novo ambiente abriu portas, e ela começou a atender noivas e a ensinar cabeleireiros e penteadores em início de carreira, algo que rapidamente virou seu diferencial.

Em meio à rotina puxada, chegou a pensar em abandonar a faculdade, mas ouviu novamente o conselho certeiro da mãe para concluir o curso. Afinal, a gente nunca sabe o dia de amanhã.

Depois de se formar, em 2016, decidiu seguir definitivamente no ramo da beleza. No ano seguinte, conheceu a técnica russa de penteados, um estilo artístico cheio de marcações e detalhes, e viajou para Dubai, onde estudou por 15 dias com um instrutor russo reconhecido mundialmente. Foi uma das primeiras profissionais a aplicar a técnica no Brasil, e o sucesso veio rápido.

De cursos a marca própria

De volta ao país, começou a ministrar cursos em diversas capitais. A novidade virou tendência, mas, com o tempo, o público passou a preferir penteados mais naturais. Sempre atenta às mudanças do mercado, Leticia foi adaptando seu estilo e aprimorando suas técnicas.

Mais ou menos nesse mesmo período, abriu seu próprio salão de beleza, e foi aí que enxergou uma nova oportunidade: lançar uma linha de produtos capilares voltada a penteadores.

Nos cursos, ela usava produtos importados, mas muitos alunos reclamavam do preço e até da dificuldade de encontrá-los. Além disso, a maioria das fórmulas disponíveis era pensada para o consumidor final, não para o uso profissional.

O ano de 2017 foi dedicado à criação da linha, lançada oficialmente em novembro de 2018. Hoje, a Rigolim Hair Co. conta com 500 revendedores em 12 estados brasileiros, entre salões, lojas físicas e parceiros de marketplace, além de 20 embaixadores que representam a marca em todo o país.

Como a marca expandiu

Durante a pandemia, uma das principais estratégias foi investir em cursos online, o que manteve o relacionamento com profissionais e ampliou o alcance nacional. Em 2022, a empresa abriu sua loja física em Maringá e começou a vender em marketplaces.

No ano seguinte, Leticia decidiu vender o salão para se dedicar integralmente à expansão da marca e à área educacional.

“Abrimos uma nova sede, com o dobro do tamanho, que abriga nosso centro de distribuição e uma estrutura mais completa.”

A empreendedora também transformou a educação em uma ferramenta estratégica de crescimento. Em vez de apostar apenas em publicidade, ela investiu em workshops técnicos, ministrados por ela ou por embaixadores, como forma de fortalecer a comunidade de profissionais e ampliar o conhecimento sobre o uso correto dos produtos.

“Educação sempre andou junto com venda. É ensinando que mostramos o valor dos produtos e formamos profissionais mais conscientes sobre o que estão usando”, esclarece.

O programa Rigolim Hair Class já capacitou mais de 13 mil profissionais em 21 estados. Em dois anos, a vertical educacional faturou R$ 773 mil, o equivalente a 10% da receita total, com previsão de triplicar até 2027, superando a marca de R$ 2 milhões.

Os bastidores da Rigolim

Os embaixadores da marca são escolhidos entre profissionais que já utilizam os produtos e mantêm relacionamento ativo com a empresa. A seleção leva em conta não apenas o engajamento digital, mas também a postura e a capacidade de ensino.

“Mais do que seguidores, buscamos quem realmente inspira e se comunica bem com o público.”

Atualmente, o portfólio da marca reúne 19 produtos formulados com ativos nobres, fórmulas veganas e opções para todos os tipos e curvaturas de cabelo. A empresa atende principalmente profissionais da beleza, mas já trabalha no desenvolvimento de novas linhas voltadas ao consumidor final.

Em outubro, a marca promoveu uma Black Friday voltada ao atacado e, em novembro, realizará uma ação semelhante no e-commerce. A meta é crescer 20% em 2026, expandindo o canal B2B e aumentando o número de distribuidores em todo o país.

Com uma equipe de 18 pessoas, Leticia hoje dedica seu tempo principalmente à gestão, marketing e e-commerce, e continua próxima de todo o processo de concepção e produção de cada novo produto, participando de cada detalhe, revisando provas e ajustes. Para ela, cada lançamento é como um filho, podendo levar meses para ganhar vida.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.