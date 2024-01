Como a Lenovo lidera a missão de integrar a IA ao cotidiano das pessoas

O ano de 2023 ficará marcado na história como o grande boom da inteligência artificial. Apesar de a tecnologia já existir há décadas e estar em constante evolução, foi no ano passado, com a popularização das ferramentas de IA generativa, que ela ganhou o reconhecimento do público como uma plataforma transformadora de vidas e negócios.

Nesse cenário de “corrida do ouro”, em que cada vez mais negócios reconhecem o valor da inteligência artificial e buscam se adaptar à nova demanda, se destaca a Lenovo, que já atua na área de IA há anos.

A Lenovo já vem investindo em soluções de IA dentro de sua estratégia de transformação digital e inteligente. Em junho do ano passado, anunciou faturamento recorde anual em infraestrutura para IA de mais de US$ 2 bilhões e ainda um investimento de US$ 1 bilhão para o desenvolvimento de IA para os próximos três anos.

“IA não é uma novidade dentro da Lenovo. Já temos trabalhado há muito tempo com aplicações próprias e internas e há anos oferecendo a nossos clientes, então eu diria que estamos superpreparados para continuar a conversar com os nossos clientes para essa explosão que está acontecendo”, explica João Bortone, presidente da Lenovo ISG para a América Latina.

Com o lema ‘tecnologia inteligente para todos’, a Lenovo é uma potência global, com receita de US$ 62 bilhões e que atua em 180 mercados, empregando mais de 75 mil pessoas ao redor do mundo. Hoje, 40% das atividades da empresa vêm de outras áreas de negócios. A Lenovo é reconhecida no mercado de PCs, mas o seu portfólio vai muito além, incluindo serviços e soluções para infraestruturas de TI, além de smartphones com a marca Motorola.

Programa de inovação focado em IA

Em novembro do ano passado, a Lenovo anunciou a chegada ao Brasil do programa AI Innovators, sua iniciativa para acelerar o desenvolvimento de negócios em IA investindo em companhias de software independentes.

Para a expansão global da iniciativa, a Lenovo alocou US$ 100 milhões a fim de gerar mais projetos de inteligência artificial em outras partes do planeta, incluindo a América Latina, de onde se espera recrutar 15% de seu ecossistema de parceiros. A companhia hoje oferece mais de 150 soluções, desenvolvidas juntamente com mais de 50 parceiros independentes de software no primeiro ano do programa.

O AI Innovators nasce da visão de democratizar tecnologias de IA, que hoje existem em diversos âmbitos, para integrar a IA ao cotidiano, com soluções para empresas das mais variadas verticais de negócios e tamanhos.

“O ecossistema de parceiros da Lenovo AI Innovators ajuda clientes de todos os tamanhos a implantar IA com confiança, a partir de nossas soluções de infraestrutura. Da prova de conceito ao uso da IA em escala, dentro desse ecossistema as empresas podem encontrar uma ampla gama de suporte para ajudá-los a simplificar a implantação de IA e acelerar seus negócios de maneira nunca pensada”, ressalta Claudio Stopatto, country manager da Lenovo ISG no Brasil.

Parceria com foco em IA

Entre os principais parceiros da Lenovo para a expansão da IA está a NVIDIA, com a qual a companhia anunciou, em outubro do ano passado, uma iniciativa chamada ‘Hybrid AI’, que pretende acelerar e facilitar o desenvolvimento de tecnologias desenhadas para IA.

A expansão da colaboração entre as empresas prevê o aprimoramento de sistemas para fornecer soluções mais robustas e seguras, para que mais negócios possam colocar em prática suas aplicações com agilidade e economia.

Bortone aponta que a Lenovo ter sido escolhida como a aliança para o novo desenho da arquitetura aberta da NVIDIA, uma das empresas centrais hoje no mercado de inteligência artificial, deve gerar muitos negócios. Juntas, as empresas viabilizam a transformação de negócios orientados à IA, de forma que as companhias possam trazer seus conceitos para a realidade e encontrar as soluções de que necessitam a fim de projetar, implementar e utilizar com eficiência, transparência e segurança.

Outra grande parceria global é a AMD que, em dezembro, anunciou juntamente com a Lenovo a ampliação da colaboração das empresas para fornecer IA-soluções otimizadas para companhias em todos os lugares. Já com a Intel a Lenovo expandiu sua plataforma de nuvem híbrida para IA com novas soluções hiperconvergentes ThinkAgile e servidores ThinkSystem que aceleram a implantação de nuvem, conectividade híbrida e recursos de IA, alimentados pela próxima geração de processadores escaláveis Intel® Xeon®.

IA para todos

No Brasil, os esforços em IA da Lenovo já deram resultados. Ainda em 2023, a empresa apresentou seu projeto de tradutor da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que utiliza visão computacional para reconhecer os gestos e os traduz em tempo real, tanto em texto quanto em áudio.

A empresa espera poder expandir a tecnologia para outros idiomas, alinhada à sua visão de ‘IA para todos’, o que pretende democratizar as soluções de negócios e, consequentemente, a vida das pessoas.

“O projeto nasceu no Brasil e é um grande exemplo da nossa capacidade. Temos dez centros de pesquisa na América Latina, no Brasil principalmente. O país tem um potencial enorme quando se trata de Pesquisa e Desenvolvimento, e o projeto Libras é uma demonstração da capacidade dos pesquisadores brasileiros de construir soluções de inteligência artificial que se aproximem do cotidiano das pessoas”, reforça Bortone sobre a posição da Lenovo no mercado nacional de IA.

IA para identificar assaltos

O executivo cita alguns exemplos de aplicações de inteligências artificiais que têm sido alavancadas pela Lenovo. No Chile, oferecemos videovigilância e análise no projeto de “Smart City” da cidade de Santiago em conjunto com um dos parceiros do “AI Innovators”, a mesma aplicação de IA pode ser aplicada em um sistema de segurança com o objetivo de identificar assaltos sendo possível alertar autoridades mesmo com todos os funcionários rendidos. Outra solução traz reconhecimento facial e análise precisa de movimentos suspeitos, notificando e alertando a área de segurança em tempo real.

IA para entender o consumidor

Outro exemplo dado pelo executivo envolve empresas de varejo, que podem utilizar IA para monitorar padrões de comportamento dos consumidores. Informações como essas têm sido usadas para melhorar a experiência do cliente, assim como definir o posicionamento das mercadorias como forma de aumentar as vendas, principalmente nos mercados varejistas, além de monitorar pequenos roubos e ações suspeitas.

Bortone ainda destaca uma aplicação da Motorola que possibilita, com o uso de um celular, escanear gôndolas para entender padrões de consumo. “A IA não está somente nas aplicações de infraestrutura, mas hoje os celulares da Motorola, como também os computadores da Lenovo, trazem várias funcionalidades baseadas em IA”.

IA no fundo do mar

Fora do Brasil, há uma aplicação de IA, operada em soluções da Lenovo, que foi desenvolvida para prever onde parasitas e patógenos podem se mover e evitar que contaminem os peixes. Assim, é possível mover os peixes para outro local antes da chegada de uma ameaça. Segundo o executivo, isto é particularmente importante pelo impacto direto em benefício ecológico e para a humanidade, e muito interessante em regiões como a Noruega, cuja indústria do salmão, por exemplo, tem um alto valor de exportação.

“Investir em P&D é fundamental. A velocidade dos avanços é impressionante, por isso a Lenovo investe nessa área, pois só com pesquisa e desenvolvimento seremos capazes de criar novas tecnologias que transformarão ainda mais a forma como fazemos tudo hoje em dia. Acredito que ainda temos muito por descobrir sobre o que pode ser feito com Inteligência Artificial, e que será uma alavanca crucial para o futuro da humanidade”, conclui Bortone.