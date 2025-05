A indústria têxtil brasileira já teve marcas fortes e fábricas gigantes operando a todo vapor no interior de São Paulo. Mas boa parte desse cenário entrou em declínio nos últimos anos — e agora, mais um capítulo desse encolhimento se encerra com o leilão da sede da Botucatu Têxtil, fabricante da marca de jeans Staroup.

A propriedade, localizada em Botucatu, vai a leilão judicial no dia 2 de junho, com lance inicial de R$ 42 milhões. O imóvel tem 286.01 mil metros quadrados de terreno e mais de 6,8 mil metros quadrados de área construída. O leilão será realizado exclusivamente online pela plataforma de leilões Positivo Leilões.

A venda integra o processo de liquidação dos ativos da Botucatu Têxtil, cuja falência foi decretada em 2012 após anos de tentativas frustradas de recuperação. Desde então, imóveis e ativos da companhia vêm sendo vendidos para quitar dívidas com credores. No ano passado, um prédio em Avaré já havia sido leiloado. Agora, a sede principal entra na lista.

"Tenho plena convicção de que o interesse de grandes players e incorporadoras será expressivo neste leilão", afirma Erick Teles, leiloeiro oficial responsável pelo processo. Segundo ele, o espaço tem alto potencial de valorização e pode atrair desde operadores logísticos até incorporadoras que queiram transformar o terreno em empreendimentos residenciais ou industriais.

O fim de uma era para o jeans brasileiro

Criada em 1956, a marca Staroup cresceu nos anos 1970 e se consolidou na década seguinte como uma das grifes de jeans mais populares do país.

As campanhas publicitárias da marca, estreladas por celebridades, se tornaram ícones culturais — e chegaram a ser premiadas no Festival de Cannes. A presença da marca na abertura da novela Dancin’ Days, da TV Globo, foi outro marco da sua influência pop.

Mas o crescimento não resistiu à pressão financeira. No início dos anos 2000, a Botucatu Têxtil entrou com pedido de concordata — o equivalente à atual recuperação judicial. A tentativa de reestruturação não funcionou. Em 2008, a empresa recorreu a uma nova recuperação, novamente sem sucesso. O colapso veio em 2012, com a decretação da falência.

Imóvel pode virar centro logístico ou condomínio

O imóvel que será leiloado está em uma área estratégica no município de Botucatu, em uma zona consolidada por operações industriais e logísticas. Segundo o leiloeiro Erick Teles, isso amplia as possibilidades de uso do espaço: de centro de distribuição a hub industrial, ou até mesmo projetos residenciais de grande porte.

O terreno, de quase 300 mil metros quadrados, também pode interessar a grandes construtoras ou fundos imobiliários, em busca de ativos com valor subaproveitado e potencial de transformação.

Marca Staroup ainda será leiloada

O leilão do imóvel é apenas uma das etapas do processo de liquidação. Outras duas áreas ligadas à massa falida, situadas em regiões valorizadas da capital paulista, ainda serão colocadas à venda. E, em um momento posterior, será leiloada também a marca Staroup — que, apesar de fora do mercado há mais de uma década, ainda carrega valor simbólico no mercado.

A dúvida agora é se haverá interessados não apenas no imóvel, mas também na possibilidade de tentar relançar uma marca que já foi sinônimo de moda jovem no país.