Lembra dela? 13 anos depois de falência, fábrica da calça jeans Staroup vai a leilão

A antiga sede da Botucatu Têxtil, fabricante da marca de jeans Staroup, passará por uma nova tentativa de leilão, agora com 30% de deságio em relação ao valor de avaliação.

O lance inicial foi fixado em 29,6 milhões de reais para o imóvel de 286.010 metros quadrados de terreno, com 6.800 metros quadrados de área construída, em Botucatu, no interior de São Paulo.

O leilão judicial está em sua segunda fase e segue aberto até o próximo dia 21, com participação exclusivamente online pela plataforma Positivo Leilões. Até o momento, duas empresas já se habilitaram para disputar o ativo.

O leilão marca mais uma etapa na venda dos ativos da massa falida da Botucatu Têxtil, que teve a falência decretada em 2012. Desde então, imóveis da companhia vêm sendo alienados para quitar dívidas com credores.

A sede da empresa é o principal ativo industrial ainda disponível.

"Tenho plena convicção de que o interesse de grandes players e incorporadoras será expressivo neste leilão", afirma Erick Teles, leiloeiro responsável pelo processo. Segundo ele, a localização estratégica aumenta o apelo do imóvel para operações logísticas, fundos imobiliários e construtoras.

A liquidação dos ativos físicos está perto do fim.

Duas áreas remanescentes em São Paulo ainda serão leiloadas. Depois disso, será a vez da marca Staroup — que, mesmo fora do mercado há mais de uma década, ainda carrega valor simbólico no varejo de moda.

De ícone do jeans ao colapso

Fundada em 1956, a Botucatu Têxtil criou a marca Staroup nos anos 1970.

Voltada para o público jovem, a grife se destacou nas décadas seguintes como uma das principais marcas de jeans do país. Campanhas estreladas por celebridades e prêmios internacionais consolidaram seu apelo cultural. A presença da marca na abertura da novela Dancin’ Days, da TV Globo, virou referência de época.

A expansão, no entanto, não foi acompanhada por estabilidade financeira.

A empresa entrou com pedido de concordata (antiga recuperação judicial) no início dos anos 2000 e tentou duas reestruturações — a última em 2008. Ambas falharam.

O colapso veio em 2012, com a decretação da falência e o início da liquidação judicial.

Potencial logístico e residencial

O imóvel que está sendo leiloado está em uma área consolidada do município de Botucatu, com infraestrutura e acesso facilitado a rodovias.

Por isso, o ativo pode atrair desde operadores logísticos a incorporadoras interessadas em projetos industriais ou residenciais, acredita o leiloeiro responsável.

“É uma região com vocação para logística, condomínios industriais e até empreendimentos de médio ou grande porte”, afirma Teles.

Marca Staroup ainda será leiloada

O plano de liquidação inclui ainda duas áreas localizadas em regiões valorizadas de São Paulo, que devem ser ofertadas nas próximas semanas. Após a venda dos imóveis, a massa falida pretende leiloar também a marca Staroup.

Mesmo fora do mercado há mais de dez anos, a marca segue registrada e com apelo reconhecível no varejo de moda.

A dúvida agora é se haverá interessados em tentar um reposicionamento — ou se a marca será adquirida apenas como ativo patrimonial.