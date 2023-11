Lei do Bem e Finep. Empresa lança primeira plataforma para escrita automática de projetos

Tudo começou como uma dor do mercado, um curso e grande histórico de aprovações na Lei do Bem. A empreendedora catarinense Lilian Aliprandini, CEO da Acceta Especialistas, empresa de consultoria Premium em Inovação, participava de uma formação em transformação digital pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

“Com o curso em mente e incentivada pelo propósito da Acceta de levar ao mercado inteligência, educação e recursos para inovação, em uma noite chuvosa, no meio da pandemia, decidi criar uma versão digital de um pesquisador dedicado à escrita de projetos, utilizando inteligência artificial (IA). Lancei o desafio em uma plataforma global de inovação”, ela lembra. “Queria levar eficiência e automação para o setor onde atuamos, o de produção de projetos inovadores em busca de incentivos fiscais ou recursos reembolsáveis do governo.”

O vencedor do concurso morava na Nigéria. E conseguiu, de fato, cumprir a missão. Num momento em que a empresa se viu diante da demanda de entregar oito projetos em apenas dois dias, a primeira versão da ferramenta foi colocada à prova. “Todas as solicitações foram entregues no prazo e aprovadas”, ela lembra. Nascia assim, em 2021, a Acceta Analytics, o braço de tecnologia da organização.

O software está na segunda versão e já permite reduzir o tempo de elaboração, de até dez dias, para apenas 2 horas. Também entrega alto poder de customização para diferentes necessidades, além de escrita assistida e classificação automática.

Lei do Bem e Finep

Surgida em 2010, em Xanxerê (SC), a Acceta Especialistas é referência nacional em projetos de inovação tecnológica. Já atendeu exatos 508 clientes dos mais variados ramos – de indústrias farmacêuticas e supermercados a bancos e startups. Os seus 25 colaboradores estão espalhados por Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Portugal.

A empresa também é especializada em submeter projetos para a Lei do Bem, que prevê concessão de incentivos fiscais a empresas que realizam pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Faz o mesmo para a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que concede recursos reembolsáveis e não reembolsáveis a instituições de pesquisa e empresas brasileiras.

O momento é favorável a buscar estes incentivos. “Há uma tendência, entre os líderes das principais nações do mundo, de incentivar financeiramente a aceleração da inovação”, lembra Lilian. De fato, no final de agosto, o governo federal brasileiro anunciou a abertura de linhas de financiamento para inovação, financiadas pela Finep e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), totalizando R$ 66 bilhões.

Além de Lilian, são sócios Arthur Chaves, Catarine Gabriel e Raphaela Fonseca – todos engenheiros, com grande histórico na pesquisa brasileira. A companhia é uma das que mais crescem no Brasil, um feito reconhecido pela EXAME na premiação Negócios em Expansão 2023.

Case de sucesso

Qualquer empresa, seja qual for o setor de atividade, pode buscar estes recursos, como descobriu Luiz Gustavo Kass, presidente do Grupo Paranoá, indústria de borracha líder de mercado há 60 anos.

“Eu não buscava recursos da Lei do Bem. Hoje sei que ela é subutilizada no mercado, por desconhecimento das empresas. Tudo mudou quando conheci o trabalho da Acceta, que se mostrou muito competente na produção dos projetos.”

Mais do que isso, o convívio com a elaboração de projetos levou Kass a mudar sua mentalidade empreendedora. “Conhecer o trabalho da Acceta me ajudou a pensar por projetos, buscar soluções inovadoras para dores específicas do mercado”, aponta. Ele então criou a Data Wake. “A startup tem o objetivo de criar uma simbiose entre humanos e máquinas no setor industrial”, ele define.

De fato, a proposta da Acceta vai além da captação de recursos pontuais, diz Lilian. “Uma indústria pode apresentar um projeto para buscar incentivos para atualizar o parque produtivo. Mas também pode aprender a pensar de forma inovadora. Essa é nossa proposta para o mercado, agora com o suporte da ferramenta de automação de gestão de projetos da Acceta Analytics.”