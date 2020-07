O Grupo MCassab anuncia a abertura da primeira loja certificada da Lego em São Paulo neste sábado, 11. A unidade que segue o padrão internacional é inaugurada no Morumbi Shopping.

O espaço terá um mosaico exclusivo construído com as peças da marca, retratando as calçadas de São Paulo. Além disso, a loja certificada costuma receber simultaneamente os lançamentos globais, tendo apenas o tempo de espera para a importação.

“Com a nova loja em São Paulo, queremos atender às expectativas de clientes e consumidores, criando valores e, paralelamente, incentivando experiências”, afirma Paulo Viana, chefe da operação Lego na MCassab e líder do projeto no Brasil.

Seguindo o padrão internacional, a nova loja São Paulo terá atrações inéditas como uma tela digital que escaneia a caixa dos produtos e mostra os brinquedos montados em realidade aumentada. Outra novidade é um espaço na qual os clientes escolhem entre dois tamanhos de copos, para encher com peças avulsas de diversas cores. Será possível também a montagem de minifigurinhas personalizadas.

Expansão

A primeira loja certificada em São Paulo é parte de uma expansão que começou com uma loja inaugurada no Rio de Janeiro, no Barra Shopping. A intenção é que as 10 lojas da Lego no Brasil sejam certificadas em cinco anos.

“Com essa mudança e certificação queremos oferecer ao consumidor e fã a mesma experiência que qualquer loja certificada do mundo pode proporcionar”, diz Viana.