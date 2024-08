Lavitan Familhão: Cimed investe R$ 30 milhões em projeto com clube de benefícios de Luciano Huck

No próximo domingo estreia a grande aposta da Cimed para a marca de vitaminas Lavitan. A farmacêutica desembolsou R$ 30 milhões para criar o Lavitan Familhão, projeto desenvolvido em parceria com clube de benefícios do apesentador Luciano Huck. A nova campanha será apresentada ao público no final de semana durante o programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Ao entrar no clube de benefícios Familhão, a farmacêutica vai oferecer benefícios aos consumidores que adquirirem kits Lavitan em farmácias de todo o Brasil. Consultas com nutricionistas e sorteio de R$ 1 milhão estão entre os principais prêmios. Ao todo serão produzidos 1 milhão de unidades das três edições especiais de kits.

“O Familhão é uma super plataforma de benefícios para o consumidor e para nós, enquanto companhia, uma oportunidade estratégica de nos aproximarmos ainda mais do nosso público. Queremos estabelecer a marca Lavitan nos lares brasileiros”, diz João Adibe, CEO da Cimed.

Com a estratégia, a farmacêutica espera impulsionar as vendas de Lavitan em 40% no segundo semestre, além de ampliar o market share da marca, que atualmente é de 30%, o maior do mercado.

Dos R$ 5 bilhões de receita previstos para o próximo ano, R$ 1,5 bilhão deve vir de Lavitan. Mas já em 2024, o principal produto da Cimed deve alcançar seu primeiro bilhão de reais em sell out.

Com o maior portfólio do mercado e ticket médio baixo, o crescimento de Lavitan é atribuído a consolidação da estratégia de marketing na televisão aberta. Desde o ano passado Lavitan patrocina um quadro no programa de televisão Domingão com Huck.

Em junho, Lavitan faturou R$ 82 milhões em vendas nas farmácias (B2C), alta de 43,1% no mês, com três milhões de unidades comercializadas.

O mercado de vitaminas está crescendo no Brasil. De acordo com dados da Euromonitor, o setor movimentou R$ 10,7 bilhões no ano passado e deve superar R$ 30 bilhões até 2028.

Como vai funcionar

Com a parceria, a Cimed vai produzir 1 milhão de unidades de três edições especiais de kits, cada um com três produtos diferentes da marca Lavitan: um voltado para toda a família, outro com foco em saúde e beleza e um terceiro com nutrientes para o dia e noite.

Para participar, basta adquirir um kit Lavitan Familhão nas principais farmácias do Brasil. Cada kit dá direito a um mês de acesso gratuito ao Familhão, além do dobro de chances de ganhar R$ 1 milhão.

Os participantes também ganham uma consulta com nutricionista parceiro, além de dois cupons especiais com descontos e vantagens em grandes marcas que fazem parte do clube de benefícios.

Os kits também contam com duas figuras colecionáveis que dão direito a créditos extras para trocas por produtos no Lojão do Familhão, o marketplace da plataforma.