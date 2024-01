Latitud faz a sua primeira aquisição na história e amplia cartela de produtos para startups

A Latitud está dando mais um passo na construção de uma rede para aproximar o empreendedorismo na América Latina ao mercado americano. A plataforma de inovação adquiriu a Ballard & Associates, uma consultoria tributária e contábil criada em 2020, nos Estados Unidos, e abre uma nova divisão de negócios.

Batizada de “Latitud Compliance”, a nova operação surge para auxiliar os fundadores de startups latinoamericanas na lida com as burocracias legais e fiscais dos Estados Unidos. Em busca de captação de recursos na terra do tio Sam, muitas startups abrem offshores por lá e precisam cumprir uma série de exigências, por vezes desconhecidas por esses empreendedores.

Quem não se adequa às demandas, de envio de documentos a cumprimento de prazos, pode sofrer com multas com valores a partir de US$ 50.000.

“As startups apoiadas por capital de risco na América Latina têm alguns requisitos que devem seguir por causa dos seus investidores. Eu mesmo pude sentir a dor como fundador”, afirma Brian Requarth, cofundador da Latitud ao lado da brasileira Gina Gotthilf e do russo Yuri Danilchenko, em 2020.

Como foi feita a transação

“Eu tive a experiência de não saber com quem trabalhar e ter algumas dificuldades com diferentes fornecedores”, diz. Antes do lançamento da plataforma, o empreendedor americano criou a VivaReal, empresa de imóveis adquirida pela OLX em 2020.

De olho nas dores do setor, a Latitud procurou por uma “solução caseira”. Christine Ballard, dona da Ballard & Associates, já prestava serviços para a empresa. Quando o trio de sócios chegou com a proposta, a resposta da profissional com mais de trinta anos de experiência foi: “por que vocês demoraram tanto tempo?”

Ballard passou por algumas das principais casas contábeis e tributárias dos Estados Unidos, como McGladrey & Pullen e Dixon Hughes Goodman.

Em 2020, abriu a própria consultoria, atendendo startups e fundos que buscam ajuda para as suas investidas. Atualmente, a Ballard & Associates tem mais de 200 clientes no portfólio, que pagam entre US$ 2.400 a US$ 15.000 pelos seus serviços.

O acordo foi feito com pagamento em dinheiro e também participação no negócio. O time da consultoria, com quatro profissionais, será incorporado e Ballard assume a unidade de negócios na posição de diretora tributária. Os valores não foram revelados.

A aquisição reforça uma trajetória iniciada em 2022 pela Latitud, com a criação de novas unidades de infraestrutura de negócios. A

No início de 2022, a empresa criou a “Latitud Formation”, para a abertura de offshores para as startups, e, em março de 2023, a “Latitud Finance”, uma conta internacional para startups da região gerirem e movimentarem recursos entre países - esse produto nasceu logo depois da crise do Silicon Valley Bank (SVB) em março e ganhou uma nova roupagem desde setembro passado.

Como vai funcionar a nova divisão do negócio

A operação será oferecida a partir de uma plataforma, até como parte da estratégia de conectar todas as unidades e criar uma estratégia de venda cruzada de serviços. A Latitud planeja investir mais de 1 milhão de dólares na nova estrutura, incluindo recursos para o desenvolvimento da tecnologia e o aumento da equipe, em torno de 10 profissionais.

“Nós estamos construindo uma interface onde podemos ajudar os fundadores na coleta de dados e reuní-los em um local onde todos possam acessá-los. E isso não é algo que eu, como o meu pequeno time de quatro pessoas, tinha envergadura ou mesmo sabia como fazer, mas o Brian e Latitude têm muita experiência com outros pontos problemáticos das startups e do ecossistema”, afirma Ballard.

No médio prazo, a estratégia passa a ser um “one-stop-shop”, com uma oferta de soluções diversas. A primeira versão em beta começou a ser disponibilizada nas últimas semanas a alguns clientes do ecossistema da Latitud.