Latam vai demitir 2.700 tripulantes — no mínimo

A Latam confirmou à Exame o desligamento de no mínimo 2.700 tripulantes da companhia aérea no Brasil. Entre hoje, 31, até o dia 4 de agosto será aberto processo de pedido de demissão voluntária (PDV), e, após essa data, serão iniciados as demissões.

A medida é após o resultado de assembleia conduzida pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA).

Em nota, a empresa justifica as demissões devido a crise no setor aéreo com a pandemia do novo coronavírus.

“A pandemia da covid-19 representa a maior crise de saúde pública da história e está afetando drasticamente toda a indústria mundial da aviação. A LATAM é a maior e mais antiga das três empresas que atuam no Brasil e remunera mais os tripulantes tanto em voos domésticos quanto em internacionais, por isso, a empresa tem a necessidade de equiparar-se às práticas do setor. Diversas vezes essa pauta foi objeto de negociação com o sindicato, contudo a atual crise torna essa medida ainda mais imprescindível para a LATAM. A empresa sempre esteve aberta ao diálogo com o objetivo de preservar o máximo de empregos possíveis e manter a sua sustentabilidade no longo prazo”