Latam sofre efeito cascata com atrasos e cancelamentos de voos

A Latam sofreu com atrasos nos voos desde a última sexta-feira, 17, devido a problemas no sistema de balizamento do aeroporto de Guarulhos (SP) e ao processo revisão sanitária dos passageiros que chegaram de viagens internacionais. De acordo com a companhia, não houve overbooking — quando são vendidas mais passagens que a capacidade — e sim um “descompasso na operação”.

Com o sobe e desce do mercado, seu dinheiro não pode ficar exposto. Aprenda como investir melhor.

Como resultado do efeito cascata que se prolongou no fim de semana, a Latam passou a realocar os passageiros em outros voos, além de dedicar funcionários nos aeroportos para orientar os clientes que foram impactados por cancelamentos e atrasos. Em comunicado, a empresa afirma ser possível remarcar ou pedir reembolso integral sem custos para voos domésticos programados com origem, conexão ou destino em Guarulhos (SP) em até 15 dias a partir da data original da viagem.

Não há estimativa de quando a operação será regularizada e, de acordo com a Latam, tampouco há previsão de cancelamentos nesta segunda-feira, 20. De qualquer modo, os passageiros têm direitos exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que devem ser garantidos mesmo durante crises logísticas como a atual — que preveem desde refeições até hospedagens gratuitas.

Quer ver seu negócio decolar? Faça o curso Do Zero Ao Negócio com a shark Carol Paiffer. Garanta sua vaga: