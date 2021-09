Latam e Azul ganham 'Oscar' da aviação como melhores da América do Sul

Em plena recuperação pós-pandemia, a Latam Airlines foi reconhecida como a Melhor Companhia Aérea da América do Sul pela Skytrax World Airline Awards – considerado o “Oscar” da aviação mundial. Para a pesquisa, foram consideradas opiniões de clientes durante 23 meses (entre setembro de 2019 e julho de 2021). Ou seja: desde os tempos de normalidade até uma das piores crises do setor.

E olha que a Latam Airlines também recebeu o Prêmio COVID-19 de Excelência Aeronáutica, pela mesma organização, em função das medidas de segurança e higiene adotadas durante a pandemia – conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e das autoridades sanitárias dos países nos quais a companhia já opera.

Esse não é o primeiro certificado da Latam Airlines em relação aos protocolos de biossegurança durante a crise sanitária: a Airline Passenger Experience Association (APEX), em parceria com o site especializado SimpliFlying, premiou a empresa com a categoria Diamante –a mais elevada para o padrão APEX Health Safety. Por fim, ainda recebeu a mais alta certificação de segurança e higiene Skytrax.

Azul Linhas Aéreas também recebeu prêmio

Nesta edição do Skytrax World Airline Awards, o “Oscar” da aviação, a Azul Linhas Aéreas também levou duas categorias: Melhor Companhia Aérea Regional da América do Sul e Melhor Staff da América do Sul. Assim como nos reconhecimentos da Latam Airlines, ambas categorias contaram com base nas opiniões de mais de 13,4 milhões de passageiros em todo o mundo ao longo dos últimos meses.