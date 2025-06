Labubu maior que a Vale: como personagens digitais superaram empresas em valor de mercado

Em junho de 2025, a Pop Mart, gigante chinesa dos brinquedos colecionáveis, alcançou US$ 45,14 bilhões em valor de mercado, ultrapassando a mineradora brasileira Vale, que no mesmo período valia US$ 43,08 bilhões.

O salto da Pop Mart representa mais que um feito financeiro, simboliza uma virada na lógica de valor do mercado global. No centro dessa revolução está Labubu, personagem vendido em embalagens "blind box", cujo conteúdo é surpresa até o momento da abertura. Essa mecânica criou um jogo emocional de escassez e desejo, transformando o simples ato de compra em experiência colecionável.

O desejo como motor de valor

Labubu sozinho gerou mais de US$ 420 milhões em 2024, o equivalente a 25% da receita da empresa. Fora da China, a Pop Mart se consolidou com lojas em Londres, Tóquio e Los Angeles, respondendo por 40% da receita.

Celebridades como Lisa (Blackpink), Rihanna e Dua Lipa impulsionaram ainda mais a popularidade do personagem ao exibirem os bonecos em redes sociais.

Esse capital cultural gerado organicamente deu à Pop Mart uma força de marca rara sem depender de grandes campanhas publicitárias.

Enquanto isso, a Vale despencou de US$ 232,9 bilhões em dezembro de 2024 para US$ 43 bilhões em junho de 2025, em meio à queda dos preços do minério e desafios no setor de commodities.

O contraste é marcante: de um lado, uma empresa centenária ancorada em ativos físicos; do outro, uma marca jovem sustentada por apelo simbólico e narrativa cultural.

Cultura pop como vantagem estratégica

A ascensão da Pop Mart mostra como branding e performance estão se tornando os principais motores de valor em mercados globais.

Marcas que entendem as dinâmicas da cultura pop, ativam comunidades e oferecem experiências significativas estão ocupando o espaço antes dominado por players tradicionais.

Mais do que brinquedos, a Pop Mart vende pertencimento, surpresa e desejo. Para profissionais de marketing e branding, o caso evidencia a importância de ir além do produto: hoje, o ativo mais valioso é a capacidade de gerar conexão emocional e cultural com o consumidor.

