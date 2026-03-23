KPMG revela 16 startups para ficar de olho em 2026 — juntas, já captaram R$ 5 bilhões

A KPMG divulga nesta segunda-feira, 23, a lista das 16 startups selecionadas para a edição 2026 do programa Emerging Giants, iniciativa que conecta empresas em expansão a investidores, executivos e especialistas.

Juntas, as companhias já levantaram mais de R$ 5 bilhões.

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A nova edição marca também a entrada de setores que não apareciam nas listas anteriores, como energia, seguros, turismo e deeptechs, startups baseadas em ciência e tecnologia.

"Mais do que mapear futuros unicórnios, queremos construir relacionamentos com essas startups em temas estratégicos como governança, expansão internacional e preparação para novas rodadas ou movimentos de fusões e aquisições”, afirma o líder do programa Emerging Giants da KPMG no Brasil, Diogo Garcia.

Uso da IA

Outro ponto em comum entre as selecionadas é o uso de inteligência artificial. Parte das empresas já tem a tecnologia como base do produto, enquanto outras utilizam IA para melhorar operação, análise de dados e tomada de decisão.

Criado pela KPMG, o Emerging Giants já reuniu mais de 90 startups desde o início. O programa busca apoiar empresas em fase de expansão, com foco em crescimento, acesso a capital e entrada em novos mercados.

A seguir, as 16 startups selecionadas para o Emerging Giants 2026:

Allu (retailtech)

Plataforma de assinatura de eletrônicos. A empresa combina serviços de crédito, pagamentos e revenda de produtos usados dentro de um mesmo modelo.

Azos (insurtech)

Atua com seguros de vida. Oferece contratação sem exames médicos e coberturas que podem chegar a 5 milhões de reais.

Certta (cyber/idtech)

Desenvolve soluções de verificação de identidade e prevenção a fraudes. Integra diferentes tecnologias em uma única plataforma.

Cromai (agtech)

Usa inteligência artificial para análise de lavouras. A tecnologia identifica plantas daninhas e acompanha o desenvolvimento das culturas.

Estoca (logtech)

Opera com serviços de logística para empresas que vendem online. A plataforma integra pedidos, estoque e entrega.

Gabriel (segurança)

Aplica inteligência artificial em sistemas de monitoramento urbano. Conecta câmeras, dados e aplicativos usados por moradores.

InfoPrice (retailtech)

Desenvolve sistemas de precificação para o varejo. A empresa monitora concorrentes e automatiza ajustes de preços.

Insider (fashiontech)

Marca de roupas vendidas pela internet. Trabalha com produtos básicos e distribuição para mais de 50 países.

Inventa (retailtech/logtech)

Plataforma que conecta indústria e varejo. Reúne serviços de tecnologia, logística e crédito para operações B2B.

Lemon Energy (energytech)

Conecta consumidores a usinas de energia limpa. O modelo permite reduzir a conta de luz sem instalação de equipamentos.

Omni Saúde (healthtech)

Oferece benefícios de medicamentos para empresas. O pagamento é feito via Pix em farmácias de todo o país.

Onfly (traveltech)

Plataforma de gestão de viagens corporativas. Centraliza reservas, pagamentos e controle de gastos.

Órigo Energia (energytech)

Atua com geração distribuída de energia solar. Oferece instalação e gestão de sistemas para residências e empresas.

TideWise (deeptech)

Desenvolve embarcações autônomas e sistemas robóticos para operações marítimas e portuárias.

Tractian (industrytech)

Produz sensores para monitoramento de máquinas industriais. A tecnologia identifica falhas antes de paradas.

Traive (agtech)

Desenvolve sistemas para gestão de risco no agronegócio. Conecta produtores e financiadores por meio de dados.