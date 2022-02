Klabin tem queda de 21% do lucro no 4º trimestre, para R$ 1,05 bilhão

Klabin divulgou lucro líquido de 1,050 bilhão de reais no quarto trimestre de 2021, recuo de 21% ante um ano antes e de 14% frente ao trimestre imediatamente anterior.

Já o resultado medido pelo Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 1,88 bilhão de reais no período, alta de 44% em comparação anual.

A receita líquida da companhia cresceu 39% em relação ao quarto trimestre de 2020, mesmo com o volume de vendas tendo variação positiva de apenas 1%.

"A forte demanda combinada ao impacto positivo da desvalorização do real em relação ao dólar e aos reajustes de preços em todos os negócios levou ao forte crescimento da receita líquida no quarto trimestre do ano", disse a Klabin.

A alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda caiu a 2,9 vezes em dólares, de 4 vezes um ano antes e 3,1 vezes no trimestre imediatamente anterior, por conta do aumento do Ebitda.