Kalashnikov, do fuzil AK-47, também fabricará carros elétricos

É provável que você conheça a Kalashnikov como fabricante do fuzil AK-47, mas a empresa russa também está de olho em outro segmento: carros elétricos. Prova disso é que a companhia já até registrou a patente de dois modelos que haviam sido apresentados como conceito há três anos – pouco depois de a porta-voz Sophia Ivanova revelar a intenção de competir com a Tesla.

Fato é que o UV-4 mantém estilo mais próximo ao Renault Twizy (que foi oferecido somente para frotas no mercado brasileiro) e, além da opção com quatro portas, deverá chegar às lojas na configuração para apenas dois ocupantes. No caso do modelo encurtado, também há outras curiosidades, já que esse veículo não tem portas, retrovisores, bagageiro e tem apenas três rodas.

Modelo menor que o Fiat Mobi

Mas, apesar da proposta simples, o carro elétrico da Kalashnikov deverá oferecer ar-condicionado, quadro de instrumentos digital, sistema de entretenimento e suspensão ajustável – pelo menos na opção maior, que tem 3,4 metros de comprimento; 1,5 m de largura e 1,7 m de altura. Não se sabe qual será a autonomia do UV-4, mas, há dois anos, a companhia falava em 150 km.

Outro detalhe mantido sob sigilo pelos russos é o desempenho do Kalashnikov UV-4 de produção, ainda que já tenha sido revelado anteriormente que o modelo teria motorização com até 68 cv de potência – pouco abaixo dos 75 cv do Fiat Mobi, atual carro mais barato do mercado brasileiro – e poderia chegar à velocidade máxima de 80 km/h, coerente com a proposta urbana.

Rival para os carros da Tesla

Em ocasiões anteriores, o fabricante apresentou uma versão táxi, que não foi registrada desta vez. Também havia planos de montar outro modelo mais refinado, batizado CV-1 Concept (com visual inspirado no soviético IZH-21252 Kombi, feito de 1973 a 1997), para competir com carros elétricos ocidentais. Para isso, o protótipo teria autonomia de 350 km e baterias modulares.

