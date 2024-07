'Jurassic Park' brasileiro anuncia novos parques depois de crescer 893% em 2023

Alexandre Costa, fundador da Cacau Show, não é o único empresário que está de olho em parques de diversão para entrar no mercado de entretenimento (e diversificar seu negócio). Numa aposta no setor, Márcio Clare, que tem empresas em outros ramos, fundou há dois anos um parque dedicado ao universo dos dinossauros. E, agora, planeja outras duas unidades.

O Terra dos Dinos ocupa quase 100 mil metros quadrados em uma área de mais de 1,5 milhão de metros quadrados de floresta em Miguel Pereira, cidade serrana do Rio de Janeiro. O parque já recebeu mais de 350.000 visitantes e teve receita líquida foi de R$ 22,7 milhões no ano passado, alta de 893%.

No parque, há 40 dinossauros em tamanho real, a maioria deles com movimentos. Os animais ficam espalhados por uma trilha feita a pé. Tirolesa, gruta e trilha suspensa são algumas das atrações. (Veja fotos na galeria).

Novos parques

Os resultados animaram o empresário, que já adquiriu dois terrenos em outros estados para abrir novos parques Terra dos Dinos. As obras em Guarapari, no Espírito Santo, e Campos de Jordão, em São Paulo, devem começar nos próximos meses. A expectativa é abrir os dois novos parques no primeiro semestre de 2025.

“Com o crescimento da Terra dos Dinos, vi que acertamos em muitas das estratégias. Tenho certeza que esse conceito cairia bem em outras regiões e já estamos estudando algumas delas”, diz.

Como o parque foi criado

O parque é uma parceria público privada entre o empresário e a prefeitura de Miguel Pereira. A ideia de criar um parque temático no município partiu do então prefeito, que se espelhava em Gramado, no Rio Grande do Sul, para atrair mais turistas e fomentar empregos.

O setor de parques, atrações turísticas e entretenimento deve crescer ainda mais nos próximos anos. De acordo com estudo do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) e da Associação Brasileira de Parques e Atrações (Adibra), o Brasil deve contar, até 2027, com 63 novos empreendimentos do segmento. Ao todo, serão investidos R$ 9,6 bilhões, além da criação de mais de 11 mil empregos fixos diretos.

"O turismo de entretenimento é um modelo pouco explorado ainda pelos municípios brasileiros e tem potencial enorme de Brasil e trouxemos isso para Miguel Pereira, gerando emprego", diz o fundador Márcio Clare.

1 /9 Terra dos Dinos: parque de dinossauros no Rio de Janeiro tem receita de R$ 22 milhões (Terra dos Dinos: parque de dinossauros no Rio de Janeiro tem receita de R$ 22 milhões)

2 /9 O parque 'Terra dos Dinos' tem trilha suspensa como uma de suas atrações (O parque 'Terra dos Dinos' tem trilha suspensa como uma de suas atrações)

3 /9 Terra dos Dinos: dinossauros ficam no meio da floresta (Terra dos Dinos: dinossauros ficam no meio da floresta)

4 /9 Gruta no parque 'Terra dos Dinos' (Gruta no parque 'Terra dos Dinos')

5 /9 No primeiro ano de abertura, mais de 350 mil pessoas já passaram pelo parque em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro' (No primeiro ano de abertura, mais de 350 mil pessoas já passaram pelo parque em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro)

6 /9 No parque, há 40 dinossauros em tamanho real, divididos entre estáticos e que se mexem (No parque, há 40 dinossauros em tamanho real, divididos entre estáticos e que se mexem)

7 /9 O parque 'Terra dos Dinos' vai ganhar duas novas unidades nos próximos meses (O parque 'Terra dos Dinos' vai ganhar duas novas unidades nos próximos meses)

8 /9 Parque Terra dos Dinos terá maior trenó de montanha da América Latina (Parque Terra dos Dinos terá maior trenó de montanha da América Latina)

9/9 Marcio Clare: Terra dos Dinos. (Marcio Clare, CEO da Terra dos Dinos)

Atualmente, 30% do público provém de excursões escolares da região. O público é majoritariamente fluminense, mas o fundador vê aumento de turista de São Paulo e Minas Gerais. Para aumentar o número de visitantes, novas atrações são anunciadas de tempos em tempos.

Nesta semana, o parque inaugura o maior trenó de montanha da América Latina. Com 1,2 quilômetros de extensão, o "trenó" atravessa a floresta e encontra dinossauros pelo caminho, chegando até 53 quilômetros por hora. O parque reserva um investimento de R$ 15 milhões para novas atrações.

O ingresso principal para acessar o parque custa R$ 129 a inteira. Moradores do estado do Rio de Janeiro têm 50% de desconto. Há ainda o passe anual de R$ 179 que, tal qual a Disney, dá direito a acesso ilimitado ao parque.