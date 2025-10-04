Jurada do Shark Tank que antes tinha dívidas de US$ 60 mil criou um negócio de US$ 100 milhões

Quem vê Jane Lu como jurada do Shark Tank Austrália, com quase 400 mil seguidores nas redes sociais e fundadora de uma marca que gera mais de US$ 100 milhões de receita por ano, nem imagina que seu caminho até o topo foi cheio de curvas e quedas.

Nascida na China, a empresária se mudou com a família para a Austrália aos oito anos, sem saber falar inglês e dependendo dos trabalhos temporários que seus pais faziam para sobreviver. Se por um lado faltavam recursos, por outro sobrava determinação.

Jane Lu com seus pais (Arquivo Pessoal/CNBC)

Todo o esforço a levou para um emprego na KPMG, uma das maiores empresas de contabilidade do mundo, onde teve seu primeiro contato com o mundo das finanças – uma base essencial que, mesmo sem ela saber, seria fundamental para o sucesso futuro.

Nasce o sonho de abrir um negócio

Em 2009, uma amiga sugeriu que Jane abrisse uma loja com ela. No início, era um negócio pequeno, paralelo ao trabalho com finanças, mas logo Jane se viu tomada por essa paixão.

Mesmo amando as finanças, ela sentia o peso do ambiente corporativo. Certa vez, ao passar horas corrigindo um erro trivial numa planilha, Jane percebeu que não era isso o que queria para sua vida. “Eu costumava ver meu emprego corporativo como segurança financeira, como algo que nos livraria – a mim e aos meus pais – da preocupação de não conseguir pagar o aluguel ou a hipoteca”,contou ela à CNBC.

"Então, de repente, comecei a enxergá-lo como uma sentença de prisão" Jane Lu, jurada do Shark Tank Austrália

Não teve outra saída: largou o emprego. Mas, um mês depois de pedir demissão, sua parceira decidiu abandonar o projeto. Jane, sozinha e endividada em mais de US$ 60 mil, teve que fechar o negócio. A situação era crítica, mas foi essa queda que ensinou a ela uma lição valiosa: para ter sucesso, era preciso coragem, resiliência e uma visão realista do mercado — habilidades que ela havia adquirido nos anos trabalhando com finanças.

Como ela fez para criar um negócio de nove dígitos

Em 2010, Jane se uniu a uma nova parceira e criou a Showpo, uma loja de moda totalmente online. Sem recursos para publicidade tradicional, Jane se apoiou nas redes sociais, estratégia que alavancou o sucesso da empresa. Em 2011, sua parceira saiu do negócio, e Jane decidiu levar a Showpo adiante sozinha.

Aos poucos, ela aplicou o conhecimento de finanças corporativas para tomar decisões estratégicas, controlar despesas e ampliar os lucros – e isso transformou a Showpo em um negócio de nove dígitos.

Dois anos depois, Jane se sentiu pronta para revelar aos pais o sucesso da Showpo. No dia dos pais, num jantar especial, ela contou sobre a empresa que havia construído e prometeu ajudá-los financeiramente, honrando o esforço que fizeram por ela.

Hoje, Jane é mãe de dois filhos e compartilha a gestão da Showpo com o marido. Sua trajetória mostra que sonhos mudam, mas habilidades são para sempre: o conhecimento em finanças corporativas foi essencial para Jane manter o controle da Showpo e expandir a empresa.

Sua história é uma lição sobre como todo profissional – independente de estar no topo de uma empresa ou à frente de uma startup — precisa dominar finanças corporativas para transformar ideias em grandes negócios.

