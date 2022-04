José Mauro Coelho é eleito novo presidente da Petrobras

O Conselho de Administração da Petrobras elegeu nesta quinta-feira, 14, o engenheiro José Mauro Coelho para a presidência da companhia, em substituição ao general Joaquim Silva e Luna, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). A empresa divulgou que a cerimônia de posse foi marcada para as 15h de hoje.

Formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e com doutorado em Planejamento Energético pelo Programa de Planejamento Energético (PPE) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), Coelho fez carreira na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), de onde saiu após 12 anos para assumir a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia.

Coelho já havia sido eleito, na noite desta quarta-feira, 13, para o Conselho de Administração da Petrobras, durante uma longa e tumultuada Assembleia Geral Ordinária (AGO). Sua eleição para o conselho fazia parte do rito de aprovação do presidente executivo da empresa. O Conselho de Administração da Petrobras tem 11 integrantes.