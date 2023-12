Jornada para Empreendedoras: programa do BTG capacita mais de 100 mulheres em RJ e SP em dois anos

O Brasil é o sétimo país com maior número de mulheres empreendedoras no mundo. Mais de 10 milhões de brasileiras tocam negócios próprios, de acordo com dados do Sebrae.

A presença feminina está sobretudo na base da pirâmide. Seis entre dez empresárias trabalham sozinhas em suas empresas.

Geralmente elas são microempreendedoras individuais em ramos de atuação com baixo investimento inicial e complexidade técnica.

Em meio a tudo isso, como garantir uma boa formação para mulheres empreendedoras conseguirem ir atrás de todos os seus sonhos e, quem sabe, alçar voos mais altos em suas jornadas de negócios?

Esse é um dos motes do programa Jornada para Empreendedoras, um programa do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) cuja finalidade é fortalecer o empreendedorismo feminino sobretudo nas comunidades.

O programa conta com 35 horas de aulas e mentorias em temas como marketing, gestão financeira e vendas.

Criado em 2022, o programa já teve quatro edições. No total, o programa capacitou mais de 100 mulheres em São Paulo e no Rio de Janeiro.

"Essa é uma iniciativa que ressalta nosso compromisso contínuo em capacitar e apoiar empreendedoras em suas jornadas de crescimento", diz Martha Leonardis, sócia e head de responsabilidade social do BTG Pactual.

Entre outros resultados alcançados, 48% dos negócios sem CNPJ foram formalizados durante o programa, 56% das mulheres otimizaram sua gestão financeira e nas últimas duas edições houve, em média, 202% de aumento do faturamento.

As conquistas foram apresentadas em evento no último dia 10 de novembro, na sede do banco, em São Paulo.

Estiveram presentes:

Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora (RME);

Lina Useche, presidente da Aliança Empreendedora;

Sarah Mara Brisa, trancista e influenciadora digital

Aline Chermoula, chefe e proprietária na Chermoula Cultura Culinária.

Com a presença de mais de 120 mulheres, o evento foi uma imersão em trocas e aprendizados através de trajetórias de mulheres que participaram do programa.

Veja a seguir quatro dessas histórias:

Alini Maia

Trabalha com buffet e decoração para festas. Chegou no programa Jornada para Empreendedoras ainda atuando como pessoa física, por não ter segurança em formalizar sua empresa própria.

Durante o programa, decidiu estruturar seu negócio, com abertura do CNPJ, o que permitiu fechar seu primeiro negócio B2B.

Dali em diante passou a organizar suas finanças e desenvolveu um plano de negócio para o futuro, em que contempla um local de atendimento para os clientes.

Atualmente, esse atendimento é feito na própria casa. Além disso, criou uma rede com as outras mulheres participantes que a ajudam com dúvidas que tem nessa nova jornada como empresária.

Artes da Si

Especializada em costura criativa, a empresa reajustou sua precificação durante o programa do BTG. Tudo isso triplicou o faturamento durante o curso.

A empreendedora também aumentou sua presença nas redes sociais, inclusive falando sobre a Jornada do BTG que participou. Isso a fez ganhar mais visibilidade e credibilidade, aumentando a procura dos seus produtos.

Ela conta que o programa mudou fundamentalmente a sua visão de negócio, inspirando-a a pensar em estratégias para crescer e expandir.

Tupiocas

Tapiocaria do Chef Bê Paiva, participou da 1ª edição da Jornada para Empreendedoras e 1 ano após o programa, alcançou muitos avanços em seus negócios.

Um dos resultados mais significativos foi a de entender a importância de ter uma tabela nutricional e uma boa embalagem para poder realizar mais vendas, mas os preços eram muito altos, contudo devido a sua participação para vender suas tapiocas em eventos do BTG Pactual, conseguiu estruturar as tabelas nutricionais de 6 das suas massas saborizadas.

Além disso, terceirizou uma etapa de suas operações para melhorar suas vendas e reestruturou sua rede de contatos.

Até hoje, o Tupiocas Tapiocaria participa de eventos no BTG Pactual.

Confecção Florescer

O negócio da empreendedora Monique Rodrigues cuida de todos os detalhes da produção de roupas femininas para várias marcas.

Por causa da participação, reformulou sua identidade visual, incluindo um novo logo e slogan.

Estão iniciando a produção de uma linha própria de roupas, além de continuar fornecendo para outras marcas.

Hoje, em função das mentorias, Monique conseguiu agregar valor aos seus serviços oferecidos e elevou seus preços.

Outro destaque importante é que, graças às conexões feitas durante o curso, ela foi convidada para palestrar em outros locais, levando seu exemplo a outras empreendedoras.