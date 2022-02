João Carlos di Genio, fundador do grupo Unip/Objetivo, morre aos 82 anos

João Carlos di Genio, fundador da Unip/Objetivo, um dos maiores grupos de educação privada no país, morreu neste sábado, 12, em São Paulo. De acordo com informações do G1, o empresário de 82 anos morreu de causas naturais.

Di Genio é um dos pioneiros da educação privada no Brasil. Fundou o Objetivo em 1965, no centro de São Paulo, junto com três sócios — entre eles o médico Drauzio Varella. Começou com um curso pré-vestibular. Em 1970, abriu os primeiros colégios e, em 1972, a primeira faculdade.

Naquela época, o Brasil tinha dezenas de pequenas faculdades privadas — a maioria comandada por professores cheios de boa vontade, mas totalmente descapitalizados. Di Genio já tinha sua rede de colégios e cursinhos pré-vestibular em dezenas de cidades, muitos deles com sócios locais.

Isso lhe garantiu uma base de alunos e uma capacidade de investimento que seus concorrentes não tinham. Em 1988, criou sua universidade, a Unip, que hoje tem milhares de alunos. Nos anos 2000, abriu os primeiros polos de ensino a distância, aproveitando a experiência de outro braço de negócio — ele é dono de emissoras de rádio e de TV.

Di Genio, que faria 83 anos no próximo dia 27, deixa esposa e três filhos.

O velório de Di Genio será realizado neste domingo, 13, às 10h, no Funeral Home, na Bela Vista (SP).