João Appolinário investiu nesta fábrica de tintas no Shark Tank. Hoje, franquia fatura R$300 milhões

O portfólio do empresário João Appolinário reúne empresas em diferentes momentos neste final de 2023. A varejista de eletrodomésticos e itens para casa Polishop, por exemplo, fechou metade de suas lojas nos últimos três anos e passa por um processo de reestruturação. Hoje, a rede fundada pelo executivo em 1999 conta com um pouco mais de 100 unidades próprias em shoppings centers.

Na contramão está a indústria de tintas Decor Colors, que entrou no portfólio de empresas investidas pelo empresário há dois anos. Com mais de 450 unidades franqueadas, a rede espera faturar R$ 300 milhões em 2023.

"Estamos em um ritmo acelerado de expansão por conta da alta capilaridade que o mercado de tintas exige. Desde julho abrimos 25 unidades por mês", diz o executivo.

Diferente do varejo tradicional, o mercado de franquias tem crescido dois dígitos anualmente desde 2021. O setor faturou R$ 105 bilhões no primeiro semestre deste ano, avanço de 15%.

"O franqueado começa a empreender com um investimento inicial baixo e com um modelo testado e estruturado", diz o empresário.

O diferencial da Decor Colors

Franquia da Decor Colors

Appolinário conheceu a fábrica de revestimentos Decor Colors no programa Shark Tank Brasil em 2021. Ele fez uma proposta de R$ 10 milhões em troca de metade da sociedade -- a maior oferta de todas as temporadas. O negócio foi fundado pelo empresário paulista Leonardo Arruda, que também era dono da loja de tintas Léo Tintas.

O empresário diz que o mercado de tintas o atraiu por conta do potencial de inovação em lojas de tinta.

"As pessoas querem comprar paredes pintadas, não latas de tinta. Por isso, trabalhamos com demonstrações em nossas lojas, algo muito mais visual e acessível para os clientes" diz João Appolinário

A marca conta com quatro produtos exclusivos. O primeiro produto é o Cimento Queimado, com várias cores e acabamento aveludado, apresentado no programa Shark Tank. Outros três produtos foram lançados posteriormente:

Di Marmo, revestimento liso com efeito mármore para áreas internas secas;

Pedras Naturais, revestimento acrílico texturizado;

Borracha Líquida, produto que garante hidro repelência, cobertura de microfissuras e redução de temperatura;

“Está previsto o lançamento de outros dois novos produtos ainda em 2023 e mais para o próximo ano, para termos uma linha completa para atender as necessidades dos consumidores”, diz Appolinário.

R$ 20 milhões na expansão da fábrica

O empresário investiu cerca de R$ 20 milhões em uma nova planta industrial em Salto, no interior de São Paulo.

“Decidimos abrir esta nova unidade por necessidade de expansão, produção e desenvolvimento futuro. Hoje temos capacidade de produção de mil toneladas mês e ainda conseguimos dobrar nesse mesmo espaço”, explica Appolinário.

Com maquinário mais tecnológico e produção de tintas automatizado, a marca consegue produzir uma variedade de tinta e revestimentos a partir de uma mesma base. "Isso diminui o estoque e garante mais opções aos franqueados, que finalizam o produto em suas unidades", conclui.

Modelos de franquia

A Decor Colors trabalha com dois modelos de franquia. O Full, que conta com loja física completa e que tem investimento inicial a partir de R$ 150 mil.

O modelo mais recente é o Home, no qual os franqueados vendem os os produtos, sem necessariamente ter um ponto físico, como um representante da marca.

“Essa segunda opção, inclusive, é uma oportunidade para que profissionais do ramo, como pintores, arquitetos e engenheiros, possibilitando a venda dos produtos além de seu próprio serviço”, diz o empresário.

A expectativa é bater a meta de 500 unidades no próximo ano e chegar a 1.000 até 2025.

