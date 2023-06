Jeff Bezos perde o terceiro lugar no ranking de bilionários. Saiba quem é o novo dono da posição

Ex-homem mais rico do mundo, Jeff Bezos perdeu mais uma posição no ranking de bilionários da Forbes. O fundador da Amazon, da Blue Origin e dono do The Washington Post caiu para a quarta posição com uma fortuna estimada em US$ 149,4 bilhões.

O terceiro lugar no pódio passa a ser ocupado por outro executivo do universo da tecnologia, Larry Ellison, cofundador da Oracle. Sempre bem colocado entre os empresários mais ricos do mundo, Ellison viu o seu nome ganhar destaque nesta semana acompanhando a divulgação dos resultados da Oracle.

Os investidores se animaram com expansão de 17% nas receitas da companhia no primeiro trimestre e com a indicação de que a Oracle está bem posicionada para entregar ferramentas que potencializem o uso de inteligência artificial generativa, o tema do momento.

"O Gen2 Cloud da Oracle rapidamente se tornou a escolha número 1 para executar cargas de trabalho de IA generativa", afirmou Ellison, também diretor-executivo da companhia. “A Oracle tem a tecnologia de cluster GPU de maior desempenho e custo mais baixo do mundo. A própria NVIDIA está usando nossos clusters, incluindo um com mais de 4.000 GPUs, para sua infraestrutura de IA".

Qual o tamanho da fortuna de Ellison

Com os dados e as projeções, os papéis da Oracle subiram cerca de 10% nos últimos dias, impulsionando a fortuna de Ellison, estimada em US$ 157,1 bilhões. O bilionário detém 42,4% de participação na companhia que fundou 1977, ao lado de Ed Oates e Bob Miner, origem principal da sua fortuna.

Além disso, os números na conta bancária de Ellison também têm se beneficiado do ciclo de alta que as ações da companhia têm registrado ao longo deste ano. Desde janeiro, os papéis subiram em torno de 50%, em linha com os avanços que outras companhias de tecnologia têm experimentado ao longo dos últimos meses de hype da AI generativa.

De acordo com o ranking da Bloomberg, a fortuna do magnata avançou em mais de US$ 43,5 bilhões nestes primeiros meses do ano.