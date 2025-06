Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates: os 10 livros indicados pelos bilionários

Você já se perguntou quais livros inspiram bilionários como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates? Enquanto constroem impérios, inovam em tecnologia e transformam o mundo, eles também dedicam tempo à leitura — um hábito fundamental para ampliar conhecimentos, desenvolver habilidades de liderança e alimentar a criatividade.

Um levantamento feito pelo site Most Recommended Books, analisou as recomendações literárias de personalidades influentes, incluindo empresários e investidores. O resultado é uma lista com os 10 livros mais citados por bilionários, que revelam os princípios, filosofias e visões que os guiam em suas jornadas.

Da ficção científica ao manual de gestão

Entre os títulos preferidos, há desde guias práticos sobre liderança e inovação até romances filosóficos e obras de ficção futurista. O destaque vai para “Princípios”, de Ray Dalio, considerado leitura essencial por vários magnatas, que aborda temas como transparência e tomada de decisão.

Outro livro muito citado é “Sapiens: Uma Breve História da Humanidade”, de Yuval Noah Harari, que oferece uma visão profunda sobre a evolução humana e os impactos sociais e tecnológicos que moldam nosso futuro.

Confira a lista dos 10 livros mais recomendados por bilionários:

Princípios – Ray Dalio

– Ray Dalio Sapiens: Uma Breve História da Humanidade – Yuval Noah Harari

– Yuval Noah Harari De Zero a Um – Peter Thiel

– Peter Thiel Snow Crash – Neal Stephenson

– Neal Stephenson O Lado Difícil das Situações Difíceis – Ben Horowitz

– Ben Horowitz O Almanaque do Pobre Charlie – Charlie Munger

– Charlie Munger O Dilema da Inovação – Clayton M. Christensen

– Clayton M. Christensen A Revolta de Atlas – Ayn Rand

– Ayn Rand Gestão de Alta Performance – Andrew S. Grove

– Andrew S. Grove Jogue Limpo, Mas Vença – Michael Dell

Por que esses livros são tão importantes para bilionários?

Essas obras não são apenas leituras comuns; elas moldam a forma de pensar, agir e liderar desses empresários. Os livros abordam desde estratégias para inovar e gerir empresas até reflexões filosóficas sobre a vida, o sucesso e a ética. Muitos bilionários retornam a essas leituras em momentos decisivos, buscando inspiração e clareza para enfrentar desafios.

Além disso, a leitura é uma forma de expandir horizontes e aprender com as experiências e pensamentos de outras pessoas, algo fundamental para quem está à frente de grandes negócios e inovações.