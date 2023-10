Jeff Bezos compra mansão de US$ 79 milhões em ilha conhecida como "bunker dos bilionários"

Jeff Bezos está comprando uma mansão no lugar conhecido como “Bunker dos Bilionários”, que fica ao sul da Flórida, meses depois de comprar uma casa ao lado.

O fundador da Amazon e terceira pessoa mais rica do mundo concordou em pagar US$ 79 milhões por uma mansão de sete quartos em Indian Creek, uma ilha artificial na área de Miami, de acordo com fontes. Isso representa um desconto de 7,1% em relação ao preço de maio, que era de $85 milhões.

Um representante de Bezos preferiu não comentar. A venda foi conduzida por Dina Goldentayer e Danilo Tavares com a Douglas Elliman, que se recusaram a comentar.

Bezos comprou a casa vizinha em junho por US$ 68 milhões. Agora, ele está comprando uma propriedade de cerca de 1,8 acres (0,7 hectares) construída em 2000. A casa foi vendida pela última vez por US$ 28 milhões em 2014.

Bezos ainda pode fazer outras compras na área, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada.

Onde fica o “Bunker dos Bilionários”

Indian Creek, localizada na Baía de Biscayne e a cerca de 13 quilômetros de South Beach, é conhecida como “Bunker dos Bilionários” por ser o lar do investidor Carl Icahn, do astro do futebol Tom Brady, do cantor Julio Iglesias, bem como de Jared Kushner e Ivanka Trump.

Além das casas em Indian Creek, Bezos possui propriedades em Washington, uma mansão de 9 acres em Beverly Hills que comprou por US$ 165 milhões em 2020 e uma propriedade em Maui. Seus gastos de luxo aumentaram desde que ele deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021 e depois de se separar de MacKenzie Scott. Ele é dono de um dos iates de luxo mais caros do mundo, o Koru, que foi lançado este ano e teve um custo estimado de construção de US$ 500 milhões.

Sua compra mais recente em Indian Creek abrange aproximadamente 1.770 metros quadrados, de acordo com o anúncio. Ela inclui uma piscina, um teatro, uma biblioteca e uma adega, de acordo com o anúncio, e é projetada em um estilo que “irradia glamour europeu atemporal”.

Bezos tem uma fortuna de quase $156 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, o que o torna um dos proprietários mais ricos do estado. Indian Creek tem cerca de 40 residências, um clube country e seu próprio departamento de polícia.