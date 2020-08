JBS tem lucro de R$ 3,38 bilhões no 2º trimestre e supera estimativas

A JBS teve lucro líquido de 3,38 bilhões de reais no segundo trimestre, crescimento de 54,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando estimativas do mercado, com crescimento de receitas principalmente nos Estados Unidos.

O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado mais do que dobrou e atingiu 10,5 bilhões de reais.

Projeções de analistas do setor compiladas pela Refinitiv apontavam, na média, lucro de 1,846 bilhão de reais e Ebitda de 7,068 bilhões de reais.

A receita líquida totalizou 67,58 bilhões de reais nos três meses até junho, de 50,84 bilhões de reais um ano antes, com todas as unidades de negócios registrando crescimento na receita em reais. Na unidade JBS USA Beef, a receita cresceu 30,6%.

No trimestre, aproximadamente 74% das vendas globais da JBS foram realizadas nos mercados domésticos em que a companhia atua e 26% por meio de exportações.