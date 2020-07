JBS recebe aval para reabrir unidade de Passo Fundo após surto de covid-19

A JBS recebeu aprovação judicial para reabrir sua unidade de processamento de aves em Passo Fundo (RS), após um surto de coronavírus entre funcionários da empresa, informou a companhia à Reuters nesta sexta-feira.

“A JBS confirma a retomada das atividades em Passo Fundo”, disse a empresa por meio da assessoria de imprensa.

Segundo documento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), ao qual a Reuters teve acesso, a desembargadora Vania Maria Cunha Mattos entendeu que a paralisação da empresa até o julgamento do recurso – mantida a interdição -, “poderá inviabilizar” atividades econômicas.

“(Seria) rompida toda a cadeia produtiva, com prejuízo inequívoco não só dos empregos – diretos e indiretos, como a arrecadação de impostos, afora, desabastecer a população em geral”, disse a decisão.

A desembargadora frisou que a JBS deve manter todas as regras de higiene e segurança do trabalho que garantam a vida e a integridade dos empregados e da população em geral, e que o trabalho deve ser feito somente por funcionários assintomáticos para que não se haja risco de propagação da Covid-19.