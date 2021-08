JBS faz proposta para deter 100% da gigante americana de frangos Pilgrim's

A JBS, maior processadora de carne global, fez uma proposta para comprar todas as ações ordinárias (com voto) da Pilgrim's Pride, gigante de frangos americana. Hoje, a empresa já controla a Pilgrim´s, com 80,12%. O objetivo é deter 100% da companhia e fechar seu capital.

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Aprenda a investir com a EXAME Academy

A oferta foi encaminhada ao Conselho de Administração da Pilgrim's na quinta-feira e prevê um preço de US$ 26,50 por ação, o que representa um prêmio de 17% em relação ao preço de fechamento das ações de 12 de agosto. É também prêmio de 22% em relação à média de fechamento dos últimos 30 dias.

Desde 2009, a JBS tem uma fatia majoritária na Pilgrim´s, o que permitiu à empresa brasileira expandir seu portfólio nos Estados Unidos para além da carne bovina e ampliar sua rede de distribuição de varejo.

"A proposta de aquisição das ações de emissão da PPC ( Pilgrim's Pride Company) não pertencentes à JBS ou as suas subsidiárias simplificaria ainda mais a estrutura societária da JBS e aumentaria a flexibilidade estratégica futura para crescer e atender melhor seus clientes", diz a JBS em nota.

A oferta tem que ser aprovada por um comitê formado exclusivamente por membros independentes do conselho, que deverá ser assessorado por consultores jurídicos e financeiros independentes escolhidos pelo próprio comitê.

Além disso, a proposta está condicionada à aprovação pela maioria dos votos atrelados às ações em circulação de emissão da PPC que não sejam detidas pela JBS ou suas subsidiárias.

O Barclays foi contratado como consultor financeiro pela JBS e o Cravath, Swaine & Moore LLP como consultor jurídico.