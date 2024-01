JBS investe em fábricas de ração para impulsionar crescimento da Seara

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está investindo R$ 570 milhões para a construção de três novas fábricas de ração localizadas nas cidades de Seberi (RS), Santo Inácio (PR) e Itaiópolis (SC). Os investimentos visam fazer com que o fornecimento de insumos se adeque à atual e crescente capacidade produtiva da Seara.

Ao todo, as unidades representam um incremento superior a 1 milhão de toneladas/ano na produção de ração da marca. Além de fortalecer a capacidade produtiva da empresa nos segmentos de aves e suínos, mais de 300 postos de trabalho serão criados com o início das atividades das fábricas.

“As novas fábricas são equipadas com o que há de mais moderno em automação e dispõem da mais alta tecnologia disponível para a produção dos insumos. Esses investimentos demonstram nosso esforço contínuo para ampliação da nossa capacidade de produção”, afirma João Campos, presidente da Seara. “Ao fortalecermos a nossa presença nessas cidades, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que operamos”, completa.

Como serão as fábricas

Com investimento de R$ 145 milhões, a nova planta de Santo Inácio, no Paraná, ocupa uma área de 11,3 mil m² construídos, e possibilitou a geração de 80 novas vagas de emprego. Com isso, a Seara terá os insumos necessários para alimentar a capacidade de processamento nas cidades paranaenses de Rolândia, Santo Inácio e Jaguapitã. Vale lembrar que neste ano a Seara inaugurou duas unidades industriais em Rolândia, consideradas entre as mais modernas da JBS no Brasil.

Já o investimento de R$ 194 milhões em Itaiópolis, em Santa Catarina, visou a construção de um complexo com duas fábricas, com total de 13,8 mil m² de área construída. Uma unidade é voltada para a produção de ração. Com previsão de entrega para março de 2024, abastecerá mais de 200 produtores integrados e mais de 300 aviários da região.

A segunda é a fábrica de premix, um produto essencial para a qualidade nutricional da ração. Trata-se de um insumo que concentra todas as vitaminas e minerais necessários para a alimentação dos animais. O investimento permitirá que a Seara priorize a oferta de premix, hoje adquirida de fornecedores terceirizados, tendo um controle ainda mais rigoroso sobre a qualidade final do produto. A instalação atenderá a 100% da demanda das fábricas do negócio. Ao todo, serão gerados 120 novos postos de trabalho nas duas plantas.

Em Seberi, o investimento na fábrica chegou a R$ 230 milhões. Considerada estratégica, visto que poderá otimizar entregas, reduzir custos logísticos e estimular a fidelização de fornecedores, a fábrica proporcionou a geração de até 110 empregos diretos.