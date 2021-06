JBS compra empresa australiana de carne suína Rivalea por US$ 135 milhões

A JBS anunciou nesta terça-feira um acordo para comprar a processadora de carne suína australiana Rivalea, da empresa listada de Cingapura QAF, em um negócio avaliado em total de 175 milhões de dólares australianos, ou 135 milhões de dólares.

Em comunicado ao mercado, a JBS disse que a Rivalea é líder na criação e processamento de carne de porco na Austrália, responsável por 26% dos suínos processados no mercado local, e que com a operação diversificará seus produtos no país.

"Com a aquisição da Rivalea, a JBS assume a liderança no processamento de suínos na Austrália. Adicionamos marcas importantes ao nosso portfólio e criamos melhores condições para acelerar o crescimento dos negócios de valor agregado e marca no país, além de fortalecer a nossa plataforma de exportação”, disse em nota o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni.

A operação envolverá a compra pela JBS de 100% da Rivalea Holdings Pty e 100% da Oxdale Dairy Enterprise junto à QAF.

A Rivalea tem faturamento anual de aproximadamente 400 milhões de dólares australianos (310 milhões de dólares) e geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 37 milhões de dólares australianos, informou a JBS no comunicado.

A empresa australiana possui duas unidades fabris e mais de mil colaboradores.

A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias, incluindo por órgão de defesa do consumidor e da competição na Austrália, acrescentou a JBS.

