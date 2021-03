Jack Ma, do Alibaba, perde título de mais rico da China

O fundador do Alibaba e do Ant Group, Jack Ma, perdeu o título de homem mais rico da China, mostrou ranking publicado nesta terça-feira, em meio ao escrutínio de seus negócios por reguladores chineses.

Ma e sua família ocuparam o primeiro lugar entre os mais ricos da China na 'Hurun Global Rich List' em 2020 e 2019, mas agora estão em quarto lugar atrás de Zhong Shanshan, da fabricante de água engarrafada Spring; de Pony Ma, da Tencent Holding, e de Collin Huang, da empresa de ecommerce Pinduoduo, mostrou a lista mais recente.

A queda de Ma ocorre "depois que os reguladores da China frearam o Ant Group e o Alibaba com questões antitruste", disse a reportagem da Hurun.

Os problemas recentes do executivo foram desencadeados por um discurso em outubro, no qual ele atacou o sistema regulatório da China, o que acarretou na suspensão do IPO de 37 bilhões de dólares de sua unidade financeira Ant Group.

Os reguladores, desde então, reforçaram o escrutínio antitruste no setor de tecnologia daquele país, com o Alibaba ocupando grande parte dos holofotes. Em dezembro, o regulador de mercado abriu investigação antitruste envolvendo o Alibaba.

Os reguladores chineses também começaram a apertar seu controle sobre o setor de fintech e pediram à Ant para converter alguns de seus negócios em uma holding financeira a ser regulamentada como as instituições financeiras tradicionais.

Ma, que não é conhecido por se esquivar dos holofotes, não apareceu publicamente por cerca de três meses, gerando especulações sobre seu paradeiro. Ele reapareceu em janeiro com em um vídeo de 50 segundos.

O homem mais rico da China, Zhong Shanshan, ocupou o topo pela primeira vez com uma fortuna de 550 bilhões de iuanes (85 bilhões de dólares), em grande parte graças ao desempenho das ações da Nongfu Spring e da fabricante de vacinas Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, que também controla.

Pony Ma, da Tencent, viu sua riqueza aumentar 70% ao longo do ano para 480 bilhões de iuanes, enquanto a fortuna de Collin Huang, da Pinduoduo, cresceu 283%, para 450 bilhões de iuanes, disse o ranking. Em comparação, a riqueza de Ma e sua família cresceu 22%, para 360 bilhões de iuanes.

Zhang Yiming, fundador da ByteDance, dona da TikTok, entrou pela primeira vez nas cinco primeiras posições entre os bilionários chineses na lista da Hurun, com uma fortuna pessoal estimada em 54 bilhões de dólares.