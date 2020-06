Itaú estendeu R$ 43 bi em dívidas e concedeu R$ 10,2 bi de crédito novo

Desde que foi criado pelo Itaú Unibanco há dois meses, o Programa Travessia beneficiou cerca de 1,8 milhão de pessoas físicas com extensão de dívidas, que somaram 30,5 bilhões de reais, e com a concessão de 5,6 bilhões de reais em créditos novos. No mesmo período, 158.000 pequenas e médias empresas tiveram 12,5 bilhões de reais em financiamentos postergados e 4,6 bilhões de reais em dinheiro novo.

Os prazos dos contratos de empréstimos foram alongados em até seis anos para pessoas físicas – que contam com carência de até 120 dias – e em até cinco anos no caso de PMEs, que podem começar a pagar as parcelas depois de 180 dias.

“Observamos queda da taxa de juros nos casos de renegociações e, como boa parte das novas concessões é feita pelos canais digitais que oferecem juros menores, naturalmente a taxa média caiu”, explica Flávio Iglesias, diretor de produtos pessoas físicas do banco. O mesmo movimento foi visto nos juros para PME, já que o banco costuma repassar integralmente os cortes da Selic para os novos empréstimos.

O objetivo do programa, segundo André Rodrigues, diretor executivo responsável pelo banco de varejo, é resolver os problemas financeiros dos clientes com perspectiva de longo prazo. Em outras palavras, o Itaú pretende fazer com que a parcela caiba no bolso.

“Estamos acompanhando o momento dos clientes e os sinais são positivos [de readequação]. Endereçamos possíveis atrasos”, responde o executivo à pergunta sobre se houve aumento de inadimplência no período. Carlos Eduardo Peyser, diretor de franquias e estratégia do Itaú, completa: “as perdas tendem a ser menores com o programa do que se não tivéssemos o programa”.

Ações em parceria com governo

Desde o início da pandemia, o Itaú tem trabalhado em parceria com o governo e entidades de classe. Uma das iniciativas foi a prorrogação por 60 dias das parcelas de empréstimos e financiamentos, beneficiando mais de 720 mil clientes pessoa física e PMEs. Ao todo, foram postergados mais de 25 bilhões de reais em dívidas.

Até o momento, mais de 1 milhão de colaboradores já foram contemplados pela linha de crédito emergencial que custeia folha de pagamento, em um volume de 1,3 bilhão de reais. Enquanto 1,3 milhão de clientes com redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho receberam pelo Itaú 1,2 bilhão de reais referente ao Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm).