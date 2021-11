Itaú divulga resultados do 3º trimestre com IPO do Nubank em vista

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

O banco Itaú divulga resultados do terceiro trimestre nesta quarta-feira (3), após o fechamento do mercado. A expectativa é de um trimestre positivo, com lucro na casa dos 6,7 bilhões de reais. No trimestre anterior, o banco teve alta de 55% no lucro na comparação com o ano anterior, chegando a 6,5 bilhões de reais e superando as expectativas do mercado.

O trimestre deve ser positivo para o setor como um todo. Os ganhos devem vir principalmente de uma melhor combinação de empréstimos, que tendem a compensar possível avanço nas despesas. O primeiro grande banco a divulgar resultados do terceiro trimestre de 2021 foi o Santander, que reportou lucro de 4,3 bilhões de reais, alta de 12,5% na comparação com o terceiro trimestre de 2020.

Os resultados do Itaú chegam dias após o Nubank registrar documentação para abrir capital na Nasdaq. O banco digital buscará um valor de mercado de 50 bilhões de dólares – ou cerca de 270 bilhões de reais, mais do que vale o Itaú hoje na bolsa brasileira, B3. Com a diferença que o Nubank ainda não dá lucro.

Para fazer frente ao avanço das fintechs, o Itaú vem correndo para reforçar a parte digital de sua operação. O total de contas abertas no banco cresceu 23% na comparação entre o segundo trimestre de 2021 e o de 2019. E 54% dessas contas foram iniciadas de maneira totalmente eletrônica — o que significa que 4,7 milhões de pessoas abriram conta na instituição totalmente pela internet no período.

Para além do crescimento do lucro da companhia no trimestre, os números da sua estratégia digital vão dar pistas sobre o que esperar do Itaú no futuro.