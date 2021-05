Itapemirim começará a vender hoje (21) passagens aéreas por R$ 119

Começará hoje (21), ao meio dia, a venda de passagens aéreas da Itapemirim com tarifas promocionais a partir de 119 reais – incluindo feriados e datas comemorativas, como Ano Novo e Carnaval. Além do site oficial, atualizado para o começo das operações, será possível cotar preços por meio de agências de turismo parceiras. Os primeiros voos comerciais serão realizados no dia 30 de junho.

Antes dos primeiros trajetos abertos ao público (que, inicialmente, serão operados em sete cidades das regiões centro-oeste, sudeste, sul e nordeste), será realizado um voo inaugural no dia 29 de julho entre os aeroportos de Brasília (DF) e Guarulhos (SP), cuja renda será revertida a instituições beneficentes. E, de acordo com a companhia aérea, a previsão é oferecer 35 destinos em doze meses.

Confira a lista completa de destinos e programação do início das operações em cada cidade

Porto Seguro (1 de julho de 2021);

Recife (1 de agosto de 2021);

Maceió (1 de agosto de 2021);

Fortaleza (1 de agosto de 2021);

Florianópolis (1 de agosto de 2021);

Natal (1 de agosto de 2021);

Vitória (1 de setembro de 2021);

São Luis (1 de setembro de 2021);

Aracaju (1 de setembro de 2021);

Goiânia (1 de setembro de 2021);

Ribeirão Preto (1 de setembro de 2021);

Belém (1 de outubro de 2021);

Manaus (1 de novembro de 2021);

Santarém (1 de novembro de 2021);

Foz do Iguaçu (1 de dezembro de 2021);

Macapá (1 de fevereiro de 2022);

Imperatriz (1 de abril de 2022);

Navegantes (1 de abril de 2022);

Presidente Prudente (1 de abril de 2022);

Uberlândia (1 de abril de 2022);

João Pessoa (2 de abril de 2022);

Campo Grande (1 de maio de 2022);

Palmas (1 de maio de 2022);

Cuiabá (1 de maio de 2022);

Porto Velho (1 de maio de 2022);

São José do Rio Preto (1 de maio de 2022);

Teresina (1 de junho de 2022);

Maringá (1 de junho de 2022).

Operando aeronaves Airbus A320 ceo, a Itapemirim Tranportes Aéreos oferecerá a mesma configuração de 162 passageiros que era utilizada pela finada Avianca Brasil, com 18 assentos a menos que na lotação máxima. Entre os diferenciais, a empresa não cobrará por bagagens despachadas e marcação de lugar – e, segundo o presidente, quando permitido, haverá serviço de bordo “diferenciado”.

