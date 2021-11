Irritação real antes da COP: Elizabeth II critica quem 'fala mas não age'

A rainha Elizabeth II expressou sua irritação com os líderes mundiais que "falam" sobre mudança climática, "mas não agem", em uma conversa privada sobre a COP26 captada à margem de um evento oficial e divulgada nesta sexta-feira (15) pela imprensa britânica.

Depois de inaugurar a nova sessão legislativa do Parlamento regional de Gales, em Cardiff, na quinta-feira (14), a monarca de 95 anos conversava com Camilla, a esposa de seu filho Charles, e com Elis Jones, presidente da Câmara galesa.

E o microfone de uma câmera de televisão captou sua fala: "Estou acompanhando tudo sobre a COP" e "ainda não sei quem vem" à conferência da ONU sobre mudança climática.

O evento acontecerá na cidade escocesa de Glasgow, de 31 de outubro a 12 de novembro, e está prevista a presença de líderes como o presidente americano, Joe Biden.

"Sabemos apenas quem não vem... É realmente irritante quando falam, mas não agem", acrescentou a rainha.

Entre os líderes que ainda não confirmaram presença estão o presidente chinês, Xi Jinping; o presidente russo, Vladimir Putin; e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

O príncipe Charles, de 72 anos, um ambientalista de longa data, pediu esta semana aos líderes mundiais para "porem mãos à obra".

E, na quinta-feira (14), William, neto da monarca e segundo na linha de sucessão ao trono britânico, pediu mais do que "palavras". Também criticou a corrida pelo turismo espacial.

Um dia depois de o ator da série "Star Strek" William Shatner ter feito uma viagem de alguns minutos ao espaço, a bordo de um foguete Blue Origin, William pediu que "algumas das mentes e dos cérebros mais brilhantes do mundo se concentrem, antes de mais nada, em tentar consertar este planeta, não tentar encontrar outro lugar para viver".

A presidente do Parlamento galês falou com a rainha sobre esse raro ataque frontal do príncipe William, que gerou muitas reações.

"Sim, eu li", respondeu Elizabeth II, com um sorriso.

Os comentários de William desagradaram círculos científicos, onde muitos destacaram o valor para a humanidade de décadas de exploração espacial.

A cientista espacial britânica Maggie Aderin-Pocock, por exemplo, declarou que concorda que a ação humana está destruindo o planeta e que há lições a serem tiradas, mas que a pesquisa sobre o espaço também é relevante quando se trata da questão climática na Terra.

"Mas esse não pode ser o nosso único objetivo. O espaço é inspirador. Graças a 'Star Trek', eu me tornei cientista espacial e agora trabalho na mudança climática", declarou ao canal ITV.

"Vou para a COP26 no mês que vem para falar sobre como o espaço nos ajuda com a mudança climática. Então, temos que nos concentrar na mudança climática, mas não pode ser a única coisa", destacou.

A rainha, Charles e Guilherme devem participar dos eventos da COP26.

A conferência tentará motivar as principais economias em desenvolvimento a fazerem mais para reduzir suas emissões de carbono e, no caso dos países mais ricos, que contribuam com bilhões de dólares para ajudar os mais desfavorecidos a se adaptarem às mudança climática.