IPVA 2024: quem pagar o imposto pelo Zul+ concorrerá a Jeep Renegade e outros prêmios

O Zul+, plataforma digital da Estapar criada para simplificar a vida de quem dirige, acaba de lançar uma campanha inédita para incentivar seus usuários a aproveitarem a facilidade de pagar o IPVA 2024, cujo calendário passa a valer a partir de janeiro.

IPVA 2024: confira o calendário e os valores de todos os estados

IPVA Premiado

Quem pagar o imposto pelo app ou pela plataforma web Zul+ vai concorrer em seis sorteios mensais pela Loteria Federal. De fevereiro a junho, serão dois iPhones 15 por mês (dez, no total) e, em junho, o sorteio final de dois veículos: um Jeep Renegade e uma moto BMW – ambos com IPVA pago por cinco anos.

Os motoristas receberão um número da sorte por pagamento de IPVA, além de um link para compartilhamento. Quem indicar outras pessoas também terá direito a mais números da sorte, caso elas também paguem o IPVA com o Zul+ usando o link. Os detalhes e o regulamento da promoção estão no site do IPVA Premiado Zul+. Quanto mais pagamentos e indicações, mais chances de ganhar.

“Sabemos que muitos compromissos financeiros estão concentrados no começo do ano, então a possibilidade de parcelar o IPVA em até 12 vezes é uma solução para muita gente que não pode ou não quer quitar o imposto à vista ou em poucas parcelas, como permite a maioria dos estados”, explica André Brunetta, diretor de Digital e Inovação da Estapar. “Além disso, estar em dia com todos os débitos do carro ou da moto pode ser outro desafio, por isso reunir tudo no mesmo lugar é uma grande facilidade.”

Outra vantagem do Zul+ é que ao cadastrar os veículos no aplicativo os usuários recebem alertas pelo celular e pelo e-mail sempre que um pagamento estiver disponível e que o dia do vencimento chegou. A empresa disponibiliza diversos meios de pagamento para o IPVA, como Pix, cartão de débito ou crédito, Google Pay e Apple Pay (à vista ou parcelado em até 12 vezes). O serviço se estende aos 13 estados em que a empresa está presente. São eles: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Roraima.

Zul+

Com cerca de 5 milhões de usuários, o Zul+ vem ganhando espaço no mercado com a oferta de mais de 20 serviços em um só lugar. Entre as facilidades estão consulta grátis e pagamento de diversos débitos veiculares, como IPVA, licenciamento e multas em até 12 vezes, alerta de rodízio em São Paulo, Zona Azul em São Paulo e mais 22 cidades, tag de pedágio sem mensalidade e ferramenta para calcular o valor total de uma viagem.

Com o Estapar Reserva os usuários também podem garantir uma vaga para estacionar nos principais aeroportos e arenas (shows e jogos de futebol) do país com desconto em compras com antecedência.

O Zul+ oferece ainda pagamento de tíquete de estacionamento (escaneando ou digitando o código de barras), seguro auto com contratação 100% online em parceria com as maiores seguradoras do país, CRLV digital (é possível solicitar a emissão pelo app ou carregar o arquivo já emitido para usar mesmo se estiver sem internet), localização de estacionamentos, postos de combustíveis e pontos de recarga elétrica, evolução do valor de mercado do veículo de acordo com a tabela Fipe, conteúdo da Quatro Rodas e registro de manutenção.

As facilidades parecem agradar. O app tem nota 4.9 no App Store, onde acumula mais de 89 mil avaliações, e 4.8 no Google Store, onde reúne quase 56 mil reviews.