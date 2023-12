IPVA 2024: pagamento poderá ser feito via Pix ou em até 12 vezes no cartão

O ano começa com muita gente de olho no IPVA, tributo pago todos os anos por proprietários de veículos. Governos estaduais, como Minas Gerais e São Paulo, já divulgaram seus calendários e o valor do imposto, que varia conforme o preço médio apontado pela tabela Fipe.

Como pagar o IPVA 2024

Os brasileiros encontram, em aplicativos como o Zul+, algumas facilidades para começar o ano com as finanças em dia.

A empresa, que em novembro do ano passado se uniu à Estapar — maior empresa de estacionamentos do Brasil – disponibiliza diversos meios de pagamento para o IPVA, como Pix, cartão de débito ou crédito (à vista ou parcelado em 12 vezes). O serviço se estende às 13 cidades em que a empresa está presente. São elas: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Roraima.

“Todos os nossos esforços foram para oferecer soluções disruptivas e que facilitem a vida dos motoristas. Assim, para quem não quiser comprometer a renda, oferecemos a possibilidade de pagamento no cartão de crédito em até 12 vezes”, explica André Brunetta, diretor de Inovação e Digital da Estapar.

Outra facilidade do Zul+ é a possibilidade de consultar e pagar o IPVA ou outros débitos, como multas e licenciamento, digitando apenas a placa do veículo sem a necessidade de digitar o Renavam e sem ter de baixar boleto ou entrar no site do banco ou de outra instituição. A ferramenta também está disponível numa plataforma web.

De quebra, para que os usuários não percam nenhuma data, o app lança alertas por push notification e e-mail quando o calendário é divulgado, assim que o pagamento é liberado e próximo ao prazo final para a quitação. “Concentrar os pagamentos e tudo relacionado ao veículo em um só local é mais uma vantagem”, destaca Brunetta.

Mais facilidades para quem dirige

Faz sentido. Com mais de 4,5 milhões de usuários, o Zul+ se propõe a ser um ecossistema completo para os motoristas. Ao todo, são mais de 20 serviços, como seguro auto, consulta grátis a multas, licenciamento e IPVA (clique aqui para saber os valores), renovação da documentação do veículo, ativação de estacionamento rotativo em mais de 22 cidades do país (incluindo a Zona Azul de São Paulo) e tag para evitar filas em pedágios e estacionamentos.

O motorista também passa a ter acesso a outras funcionalidades, como o registro de todo o histórico de revisões do veículo, indicação de concessionárias próximas e alertas de rodízio, com direito a mapa e horários em que a circulação é restrita para evitar multas. Os serviços parecem agradar. Com mais de 89 mil avaliações, o app tem nota 4.9 no App Store e 4.8 no Google Store, onde acumula quase 56 mil reviews. “Consideramos muito importante a inovação em todos os serviços e funcionalidades oferecidos pelo Zul+. Nosso objetivo é contribuir o máximo possível para a mobilidade urbana e fluidez da cidade”, conclui Beto Costa, diretor On Street da Estapar.