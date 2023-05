Quer ser sócio de franquia? Plataforma tem R$ 1,5 mi para investir e 7 mil pessoas na fila de espera

O modelo de crowdfunding, investimento coletivo em startups emergentes, parece ter chegado ao universo das franquias. Uma plataforma desenvolvida por uma fintech permitirá o investimento em franquias para quem deseja se tornar sócio de uma rede.

O modelo foi desenvolvido pela fintech Immo Invest, adquirida pela Venture Builder Osten Moove, que investe e acelera startups, além de auxiliar na criação e desenvolvimento de soluções dentro de casa. O diferencial para outras firmas de investimento está na origem do capital injetado nas startups aceleradas — no caso das venture builders, os recursos costumam ser próprios.

Com a aquisição, a Immo Invest passou a se chamar Osten Invest e os fundadores da empresa, Diego Scalvi e Gustavo Saltiel, se tornaram sócios da nova marca.

A intenção é atrair uma leva de investidores interessada não apenas em retornos rápidos e desempenho aliado às cifras de um negócio promissor, mas também na estabilidade comum às redes de franquia com algum renome. Desde que foi criada, a Osten Invest já incluiu cotas de franqueadoras famosas, como a OdontoCompany, rede de clínicas odontológicas que atualmente faz parte do portfólio da holding SMZTO.

Como o negócio foi criado

A Immo Invest foi fundada em 2019, como uma plataforma para financiar projetos de startups. O modelo de investimento em franquias, porém, veio logo depois, quando os fundadores perceberam gargalos junto a franqueadoras que desejavam expandir seus negócios, mas careciam de recursos próprios e também de alternativas de financiamento para isso.

“Víamos empreendedores potenciais e outros com um desejo grande de expandir regionalmente ou até nacionalmente, mas sem se descapitalizar para abrir novas unidades”, diz Diego Scalvi, um dos fundadores da Immo Invest. Segundo Scalvi, uma das queixas mais comuns entre esses empreendedores era justamente a dificuldade no acesso ao capital por meio linhas de crédito tradicionais, como em as oferecidas por grandes bancos e financeiras.

A solução encontrada foi criar um modelo de financiamento capaz de atender empreendedores à frente de unidades franqueadas ao oferecer linhas de crédito alternativas.

Dessa análise surgiu a ideia de incorporar o crowdfunding ao universo das franquias, após um longo processo de mentoria com especialistas neste mercado. “O crowdfunding poderia resolver alguns gargalos financeiros do mercado de franquias e logo corremos atrás disso”, lembra.

Como investir em franquias

Em 2021, a Immo Invest se tornou a primeira plataforma de investimentos em franquias regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo Fabiano Nagamatsu, CEO da Osten Moove, o principal diferencial do modelo equity crowdfunding da Osten Invest está nos benefícios para as redes franqueadoras, que vão bem além do aporte financeiro. Com a expertise da Osten Moove, a ideia é que cada rede também possa ter acesso a investidores, mas também acelerações e mentorias para o desenvolvimento do negócio. “ “Nosso maior valor está nas conexões que vêm dessas transações, tanto no caso das startups quanto no das franquias", diz.

Nos planos da Osten Moove está o investimento de até R$ 90 milhões nas verticais de franquias, startups e imobiliário nos próximos dois anos. Do lado das franquias,somente em 2022, a empresa captou mais de R$ 1,5 milhão para investimentos.

A demanda também já tem gerado um burburinho entre possíveis investidores. Segundo os sócios, atualmente, a Osten Invest tem hoje 7 mil pessoas na fila de espera para se tornarem investidores em franquias e aguardando a adesão de novas redes à plataforma.

Com a infraestrutura da Osten Moove, o braço de crowdfunding do grupo também pretende expandir setores e aumentar sua capilaridade. Atualmente, o foco está nos mercados de odontologia, saúde e beleza, mas a empresa pretende ampliar para varejo e hotelaria atendendo, por exemplo, redes franqueadas de hotéis.

“Queremos que os investidores tenham a carteira mais diversificada possível”, diz Scalvi.Para 2023, a projeção da Osten Invest é concluir captações que, juntas, somam algo como R$ 35 milhões. “Queremos ter de 10% a 15% do mercado de crowdfunding do Brasil, que em 2022 foi de 2220 milhões de reais e só tem a crescer”, diz.