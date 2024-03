Investidores pressionam dona da Zara por mais transparência sobre fornecedores, diz agência

Investidores querem que a dona da Zara, Inditex, torne sua lista completa de fornecedores pública, para que possam avaliar melhor riscos na cadeia de fornecimento. As informações são da agência de notícias Reuters.

Marcas como Adidas, H&M, Hugo Boss, Nike, Primark e Puma já publicam listas detalhadas de fornecedores, incluindo nomes e endereços das fábricas.

A Inditex publica anualmente o número de fornecedores de quem obtém produtos em 12 países principais, mas não fornece informações sobre fábricas individuais.

Os varejistas de roupas estão sob pressão para provar que não há trabalho forçado em suas cadeias de fornecimento e que a remuneração dos trabalhadores seja adequada.

Exemplos disso são o escrutínio sobre o grupo de moda chinês Shein antes dos seus planos de IPO nos EUA, e a paralisação de propostas de regulamentação que exigem divulgações de riscos socioambientais de varejistas na União Europeia.

"Durante nosso engajamento com a Inditex, uma das coisas que pedimos é que eles divulguem uma lista de seus fornecedores e a localização geográfica", disse a gestora de ativos holandesa MN à Reuters. "Embora a Inditex nos assegure que esses dados estão disponíveis, até agora a Inditex não está disposta a divulgar essas informações, ao contrário de alguns concorrentes do setor que publicam extensas listas de fornecedores."

A MN lidera o diálogo com a Inditex para a Platform Living Wage Financials (PLWF), um grupo de 20 investidores institucionais com ativos sob gestão combinados de 6,58 trilhões de euros (US$ 7,16 trilhões). O grupo trabalha para promover salários mais altos para trabalhadores da indústria de vestuário e calçados.

A Inditex, prestes a publicar os resultados anuais em 13 de março, se recusou a comentar as demandas dos investidores, segundo a Reuters.

"A Inditex tem um compromisso profundo com a manutenção de altos padrões em sua cadeia de suprimentos e acredita que nosso sistema de rastreabilidade líder no setor, que nos dá visibilidade máxima da cadeia de suprimentos, é fundamental para isso", disse um porta-voz da Inditex.

O fundador da Inditex, Amancio Ortega, detém uma participação de 59% na empresa, com uma participação de 5% da filha Sandra Ortega. Juntos, a participação vale cerca de US$ 69 bilhões.

Os cinco investidores da Inditex que responderam às perguntas da Reuters detêm uma participação combinada no valor de cerca de US$ 2 bilhões na empresa, cuja avaliação atual é de cerca de US$ 140 bilhões.

Nenhum dos investidores com quem a Reuters falou está considerando desinvestir da Inditex.

A Inditex tem um acordo com a federação sindical global IndustriALL, segundo o qual fornece sua lista completa de fornecedores. Mas a IndustriALL quer divulgações mais amplas de todas as empresas, incluindo a Inditex, disse ela.

O Know The Chain, uma iniciativa de benchmarking para empresas e investidores abordarem o trabalho forçado nas cadeias de suprimentos, deu à Inditex uma pontuação geral mais baixa em sua avaliação de 2023 do que em sua avaliação de 2021.

"A empresa é incentivada a fortalecer a transparência de sua cadeia de fornecimento divulgando uma lista completa, em vez de parcial, de seus fornecedores diretos", disse o Know The Chain.

Publicar suas fábricas poderia trazer mais concorrência dos rivais da Inditex pelos mesmos fornecedores, dizem os investidores.

Swetha Ramachandran, gestora de portfólio na Artemis Investment Management em Londres, quer saber qual a parcela das receitas da Inditex é fabricada em cada país fornecedor diferente. "Isso nos ajudaria a determinar a resiliência de sua cadeia de fornecimento", disse ela à Reuters.

Os números da cadeia de fornecimento publicados pela Inditex desde 2019 mostram que a empresa reduziu os fornecedores na China e aumentou os fornecedores em Bangladesh e Marrocos. Mas não fornece detalhes sobre a quantidade de produtos que compra desses fornecedores.