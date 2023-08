Inverno das startups? Só em 2023, este setor já produziu cinco unicórnios

Os últimos tempos foram desafiadores para o setor de tecnologia. Após um boom em 2021, o número de startups que conseguiram atingir a marca de US$1 bilhão em valor de mercado – alcançando o cobiçado título de unicórnio – diminuiu consideravelmente. Para ter ideia, um levantamento da GlobalData mostrou que enquanto o total de novos unicórnios foi de 517 em 2021, no ano seguinte esse número não passou de 263.

A queda no volume de aportes – somada ao movimento de alta dos juros e ao receio de uma desaceleração do consumo no pós-pandemia – ajuda a entender esse movimento, que acabou aumentando as especulações sobre a chegada do chamado “inverno das startups” em 2022.

A boa notícia é que, com a ascensão da Inteligência Artificial (IA) nos últimos meses, o setor voltou a ganhar fôlego.

De acordo com o PitchBook, que trabalha com pesquisa e dados financeiros, os investidores de capital de risco injetaram 10,7 bilhões de dólares em startups de IA generativa no primeiro trimestre deste ano. O número representa um aumento de treze vezes em relação ao mesmo período do ano passado.

Aulas gratuitas ensinam a aplicar inteligência artificial nos negócios. Clique aqui para acompanhar!

Entre os 13 negócios de IA generativa que já alcançaram o posto de unicórnio, cinco foram em 2023.

A IA como impulsionadora de negócios

Mais do que despertar o interesse – e o apetite ao risco – de investidores, as novas empresas de IA também se destacam pela velocidade com que alcançam o tão sonhado valuation de US$1 bilhão.

Enquanto a média geral de mercado para atingir esse patamar é de 7 anos, as startups de IA Generativa levam em média 3,6 anos para alcançar o status de unicórnio – quase metade da média geral – de acordo com um levantamento da CB Insights.

Eleve os resultados da sua empresa utilizando ferramentas de IA como ChgatGPT! Clique aqui e saiba como

Mas vale destacar que as empresas diretamente relacionadas ao desenvolvimento de soluções de inteligência artificial não são as únicas a se beneficiar da tecnologia.

Atualmente, as ferramentas de IA auxiliam empresas dos mais variados tamanhos e segmentos a melhorarem seus resultados – do aumento da produtividade a melhora no processo de tomada de decisões estratégicas.

Assim, não é de se estranhar que “implementar a inteligência artificial” seja uma das prioridades de 85% das empresas nos próximos anos, conforme revelou uma pesquisa da Bain & Company.

Afinal, como implementar IA no meu negócio?

Os resultados positivos da aplicação da IA nos negócios são evidentes, mas o processo para aplicá-la nas empresas não é tão claro assim. Na verdade, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre por onde começar a implementar a nova tecnologia.

Pensando nisso, a EXAME desenvolveu uma série de encontros virtuais sobre o assunto: a série INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS.

Voltado para empreendedores, empresários e líderes que desejam se familiarizar com a tecnologia e entender como utilizá-la na prática em suas operações, o conteúdo será disponibilizado gratuitamente entre os dias 21 e 29 de agosto.

A primeira aula já está no ar! Clique aqui para acompanhar gratuitamente