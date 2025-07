Interior do Brasil consome mais pizzas por ano do que toda a Itália, diz estudo

O Dia Mundial da Pizza é comemorado nesta quinta-feira, 10 de julho, e celebra um dos pratos mais adorados no Brasil e no mundo. Com origem em Nápoles, na Itália, no século 17, a pizza até pode ser mais tradicional no país europeu. Mas é mais consumida no Brasil — e um estudo recente, encomendado pelo aplicativo de delivery Aiqfome, líder no interior do Brasil, comprova.

A pesquisa, que analisou o consumo de pizzas no interior do Brasil, mostra que os brasileiros que vivem fora dos grandes centros urbanos consomem, em média, quase quatro pizzas por mês — 48 por ano. Já na Itália, o consumo per capita é de 46 pizzas por ano, segundo os dados da Coldiretti-Ixé.

O estado do Paraná se destaca como líder nas compras de pizza por meio do app, um reflexo da popularidade do prato no cotidiano dos brasileiros.

E quanto custa essa conta?

O tíquete médio é de R$ 101,34 por pizza, e o estudo aponta que os consumidores da plataforma gastam em média R$ 139,32 por mês. Quando o assunto é sabor, as escolhas mais populares continuam sendo a calabresa, portuguesa e frango com catupiry.

Para Igor Remigio, CEO do aiqfome, a pizza é um dos responsáveis pelo crescimento acelerado do sistema de delivery no Brasil. “A praticidade de consumir em qualquer lugar e em qualquer ocasião, sem contar com o custo-benefício, são alguns dos motivos pelos quais a pizza se consolidou como um dos produtos mais pedidos”, afirma o executivo. Ele acrescenta que o prato ocupa a terceira posição no ranking de pedidos no interior, atrás apenas do hambúrguer e da marmita.

O app já conta com mais de 8 milhões de usuários e opera em mais de 700 cidades no Brasil.