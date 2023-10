Inter faz homenagem à coragem dos empreendedores brasileiros com monumento no Centro do Rio

Quem passou pela Praça XV de Novembro, no Centro do Rio de Janeiro, entre os dias 26 e 28 de setembro, se deparou com um monumento que trazia um dado preocupante sobre a mortalidade das empresas brasileiras. De acordo com o IBGE, metade delas encerra suas atividades antes de completar cinco anos. Na sexta-feira (29), a história por trás desse monumento foi finalmente revelada.

O Inter, em parceria com a Mastercard, usou os dados para chamar a atenção para o tema e homenagear os empreendedores brasileiros que seguem de portas abertas, enfrentando todos os desafios de ter o próprio negócio. As paredes da instalação exibiam uma lista com dezenas de empresas que superaram as estatísticas e evidenciavam um sentimento que define o empreendedorismo: coragem.

Além de despertar a curiosidade do público e chamar a atenção para o tema, o “Monumento do Empreendedorismo” tinha como propósito homenagear os brasileiros que diariamente lidam com burocracias, imprevistos, cansaço e tantos outros contratempos em busca do sonho de prosperarem no próprio negócio.

Para a homenagem ficar completa, o artista plástico Jotape pintou a palavra “Coragem” junto aos nomes das empresas para destacar a perseverança e dinamismo de milhões de brasileiros que enfrentam qualquer obstáculo para tirar os seus sonhos do papel.

“Nosso objetivo é reconhecer essas pessoas, tão importantes para a geração de empregos e para o crescimento da economia do Brasil”, afirma Andrea Nocciolini Costa, Head de Branding do Inter.

Concurso Supera PJ

Como parte da ação, o Inter lançou também o “Concurso Supera PJ”, pensado para acelerar o conhecimento de clientes Inter Empresas com consultorias, cursos de capacitação e participação em eventos em parceria com o Sebrae.

Como participar?

Os interessados em participar devem enviar um vídeo de até um minuto, até 24 de outubro, para o site do concurso, contando a história de sua empresa, os desafios enfrentados e como o Inter os tem auxiliado a superá-los. Uma comissão julgadora do Inter selecionará os 10 melhores vídeos, que serão submetidos a uma votação popular na página oficial do concurso. Os três vídeos mais votados pelo público serão os vencedores. Para participar, é preciso ter a conta do seu negócio com o Inter, mas quem ainda não for cliente também pode se inscrever desde que tenha aberto a conta até o último dia das inscrições.

“Neste mês dedicado ao empreendedor, estamos mostrando nosso apoio àqueles que perseguem seus sonhos. Dessa forma, além da homenagem realizada com o monumento, lançamos o Concurso Supera PJ. Por entender a realidade desse público, vamos oferecer aos vencedores oportunidades que simplifiquem e acelerem o crescimento dos seus negócios”, enfatiza Andrea.

"Empreender exige resiliência e coragem para superar os desafios, que são muitos. Por isso tivemos a ideia de reconhecer todo o esforço desses empreendedores, como um verdadeiro parceiro nessa jornada." Andrea Nocciolini Costa, head de Branding do Inter

Dia do empreendedor

A escolha das datas para a ação tem o objetivo de abrir as celebrações do Dia do Empreendedor, comemorado em 5 de outubro, mas que se estende em uma série de atividades especiais realizadas pelo Inter ao longo de todo o mês.

Como parte da homenagem, o Inter encabeçou um abaixo assinado para reconhecer o Dia da Coragem, comemorado atualmente em 6 de maio, também como Dia da Coragem Empreendedora. A ideia é criar no calendário um dia específico que também remeta à resiliência e determinação dos empreendedores.

O Inter conta com 1,8 milhão de contas PJ

Parceiros dos empreendedores brasileiros

O Inter, por meio de sua plataforma PJ (Inter Empresas), oferece soluções financeiras inteligentes dedicadas a ajudar os empreendedores brasileiros a superar os desafios que enfrentam em seus negócios.

De acordo com dados da companhia, o Inter conta atualmente com 1,8 milhão de Um dos objetivos para 2023 é aumentar essa base, oferecendo o primeiro Super App PJ do Brasil, que inclui produtos e serviços destinados a auxiliar as empresas em seu sucesso, tais como Pix gratuito e ilimitado, pacotes de boletos gratuitos, antecipação de recebíveis, folha de pagamento, entre outros benefícios.

Para obter mais informações, acesse aqui o site.