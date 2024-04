Inteligência Financeira: aula gratuita ensina como desenvolver a habilidade essencial para líderes

No competitivo mundo dos negócios, existe uma habilidade que se destaca como a mais importante para o sucesso duradouro dos líderes: a gestão financeira inteligente. Saber construir orçamentos, controlar as despesas e alocar recursos de forma estratégica é o que diferencia os gestores mais valiosos daqueles que facilmente podem ser substituídos.

É uma capacidade tão importante que não traz retornos positivos apenas para as empresas, mas também para os profissionais, que conseguem se destacar diante do mercado. Por uma perspectiva ou por outra, dominar as finanças é um grande diferencial no ambiente corporativo.

Para ajudar profissionais (independente da área de atuação) a desenvolver essa competência tão essencial, a EXAME apresenta a masterclass Inteligência Financeira: A Habilidade Mais Importante para Líderes, que acontece virtualmente em 10 de abril.

Durante o encontro, que é gratuito, os participantes terão a chance de aprender como controlar as finanças nos negócios e vão dominar tudo que há de mais relevante sobre finanças corporativas (DRE, M&A, valuation, finanças sustentáveis e muito mais).

O que você vai aprender na masterclass?

Veja, a seguir, os principais tópicos que serão abordados.

O que é um balanço financeiro?

Como construir um DRE?

O que é preciso saber sobre sistemas tributários?

Como tomar melhores decisões financeiras?

Quais os caminhos para otimizar recursos?

Como comunicar informações financeiras de forma clara?

O que é preciso para fazer bons investimentos?

Para quem é a masterclass?

O encontro é destinado para todos os profissionais que desejam controlar melhor as finanças em suas áreas e conseguir tomar decisões financeiras mais assertivas.

Para empresários, a masterclass vai ensinar como controlar o capital de um negócio, otimizar recursos e fazer boas avaliações de investimentos. Para gestores de outras áreas (inclusive em setores não financeiros), a aula é uma oportunidade de ouro para para melhorar a tomada de decisão em suas áreas, discutir de igual para igual com o CFO e gerir orçamentos de forma assertiva.

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

100% online – acompanhe sem sair de casa;

É indicada para todos os profissionais independente da área de atuação;

Capacite-se sem gastar nada – a aula é totalmente gratuita;

O treinamento vai mostrar como aplicar a IA às finanças;

Não é preciso ter formação em finanças para participar.

