Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Inscrições para o prêmio Melhores dos Negócios Internacionais vão até o dia 19

Realizado pela ApexBrasil em parceria com a EXAME, prêmio chega à segunda edição

Melhores dos Negócios Internacionais 2025: cerimônia acontece em dezembro em São Paulo (Eduardo Frazão/Exame)

Melhores dos Negócios Internacionais 2025: cerimônia acontece em dezembro em São Paulo (Eduardo Frazão/Exame)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16h47.

As empresas interessadas em participar do prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025 têm até o próximo dia 19 de setembro para realizar a inscrição. Realizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME, a premiação reconhece a atuação de organizações que têm impulsionado o Brasil no mercado global.

O período de inscrição foi prorrogado, a fim de atender todos os interessados na segunda edição do evento.

Com 18 categorias, o Melhores dos Negócios Internacionais é voltado para empresas que se destacaram entre janeiro de 2024 e junho de 2025 com ações e iniciativas para o fortalecimento da posição do Brasil no exterior, levando produtos, serviços e inovações do país para o mundo.

A cerimônia de premiação acontece em dezembro, em São Paulo. No ano passado, o evento contou com a presença de autoridades como o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

Quem pode se inscrever

Podem concorrer ao prêmio empresas, cooperativas, startups, comerciais exportadoras, entidades dos setores, fundos de participação e sociedades de investimentos que atendam aos critérios de avaliação em cada uma das categorias.

Para participar, clique aqui para ler o regulamento e se inscrever gratuitamente.

Acompanhe tudo sobre:ApexPrêmio Negócios Internacionais 2025branded-content

Mais de Negócios

Afya cria instituto para reduzir o impacto das Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil

CEO da OpenAI revela não ter 'boa noite de sono' desde criação do ChatGPT

Irmãos transformam bar do Ori, em Florianópolis, em rede que vende 1 milhão de almôndegas por ano

Do food truck ao Shark Tank: como Gabriel Farrel criou a rede de pizzarias Borda e Lenha

Mais na Exame

Carreira

O negócio improvável de R$ 500 que virou um império milionário: ‘É uma loucura’

Brasil

Eli Lilly anuncia que novas doses de Mounjaro chegarão ao Brasil neste mês; veja os preços

Apresentado por AFYA

Afya cria instituto para reduzir o impacto das Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil

Pop

Amazon Music vai transmitir show final de Bad Bunny em Porto Rico; saiba como assistir