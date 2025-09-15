Inscrições para o prêmio Melhores dos Negócios Internacionais vão até o dia 19

As empresas interessadas em participar do prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025 têm até o próximo dia 19 de setembro para realizar a inscrição. Realizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME, a premiação reconhece a atuação de organizações que têm impulsionado o Brasil no mercado global.

O período de inscrição foi prorrogado, a fim de atender todos os interessados na segunda edição do evento.

Com 18 categorias, o Melhores dos Negócios Internacionais é voltado para empresas que se destacaram entre janeiro de 2024 e junho de 2025 com ações e iniciativas para o fortalecimento da posição do Brasil no exterior, levando produtos, serviços e inovações do país para o mundo.

A cerimônia de premiação acontece em dezembro, em São Paulo. No ano passado, o evento contou com a presença de autoridades como o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

Quem pode se inscrever

Podem concorrer ao prêmio empresas, cooperativas, startups, comerciais exportadoras, entidades dos setores, fundos de participação e sociedades de investimentos que atendam aos critérios de avaliação em cada uma das categorias.

Para participar, clique aqui para ler o regulamento e se inscrever gratuitamente.