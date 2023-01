Inscrições para aula de inovação corporativa com CEO da ACE já estão abertas; veja como participar

Com a evolução do mundo dos negócios, a cada momento o mercado de trabalho se torna mais competitivo. Por isso, uma dúvida em especial não sai da cabeça dos profissionais: "o que pode me diferenciar dos meus concorrentes?". De acordo com o CEO e co-fundador da ACE, Pedro Waengertner, uma resposta comum é conhecimento em inovação. No entanto, ele alerta que só isso não é suficiente.

Hoje em dia, muitas pessoas participam de hackathons, analisam cases, estudam profundamente e, na hora de colocar em prática, simplesmente não conseguem. Esse é um problema comum tanto para empresas quanto profissionais.

Segundo o executivo, que é uma das referências em inovação no país, isso acontece porque "ninguém é ensinado a combater os anticorpos da inovação". Ou seja, ir contra a cultura da empresa tradicional que se fecha para o novo e construir uma cultura aberta ao tema.

Para ele, a inovação precisa fazer parte do negócio como um todo e deixar de ser apenas uma área específica da empresa. Assim, é possível combinar agilidade, experiência e resultados.

Esse é o caso de algumas empresas do vale do silício. Durante a pandemia, essas organizações se deram conta disso e começaram a aplicar 6 princípios de inovação em seus negócios. E o resultado?

Um crescimento exponencial e acelerado.

Os 6 princípios da inovação: Como inovar e crescer em qualquer empresa

Design Organizacional:

A empresa deve começar com a integração de pessoas com os principais processos, tecnologias e sistemas do negócio.

“Os Homens agem sobre o mundo, modificam-no, e são modificados pelas consequências de suas ações” - Skinner

Gestão Ágil:

As equipes ágeis criam feedback rápido, adaptação contínua e práticas recomendadas de controle de qualidade em suas iterações.

“As pessoas só ficam interessantes quando começam a sacudir as grades de suas gaiolas” - Allain de Botton

Cliente no centro:

Colocar o cliente no centro exige dedicação de todos os envolvidos e é muito fácil esquecer disso. Mas se gastássemos mais energia ouvindo nosso cliente, seria muito mais fácil definir (e construir) o futuro dos negócios.

“Se um cliente entra na minha loja sem um sorriso, eu darei o meu” - Sam Walton

Pense como um investidor:

A sensação é a de que só há uma chance para acertar ou o programa de inovação cairá em descrédito. Mas segundo Pedro, “a essência de um programa de inovação é errar bastante. E na maioria das vezes”.

“Eu errei mais de 9 mil arremessos em minha carreira. Perdi mais de 300 jogos. 26 eu fui responsável pelo lance decisivo e perdi. Falhei várias vezes na minha vida. E foi assim que obtive o sucesso.” - Michael Jordan

Mate seu próprio negócio:

Quanto mais longe do modelo de negócios atual, mais inovador. É preciso atuar nas duas frentes: Inovar e otimizar o negócio atual. Como? Buscando negócios que vão matar nossa receita atual (sim, isso exige coragem).

“O novo ambiente de negócio dita duas regras: primeiro, tudo acontece mais rápido; segundo, tudo que pode ser feito, será feito, se não por você, por outra pessoa em algum lugar” - Andrew Grove

Trabalhe com parceiros para ganhar velocidade:

Inovar não é sinônimo de fazer sozinho. E o segredo por trás das parcerias, é o conceito de inovação aberta. Ou seja, abrir as portas da empresa e inovar com diversos públicos diferentes.

“O empreendedor é aquele que pula de um penhasco e monta o avião enquanto cai.” - Reid Hoffman

3 formas para você aprender como inovar na prática

Se você se identificou com os problemas listados aqui, certamente procura uma forma de aplicar seus projetos de inovação. E a verdade é que hoje em dia, no Brasil, você tem praticamente 3 formas de aprender a fazer isso.

A primeira é na marra. Colocando sua pele em jogo e buscando o erro para aprender. O que é eficaz, mas demorado (existem caminhos que podem encurtar seu aprendizado).

Você também pode aprender através de cursos. Mas é difícil saber qual deles vale mesmo a pena. Hoje em dia existem muitos “especialistas” de inovação e sua confiança é uma moeda valiosa para eles.

Por isso, a forma considerada a mais saudável pra você, é procurar quem te ofereça amostras grátis de aprendizado gratuito - e rápido. Assim, você consegue ter certeza se aquela empresa realmente consegue lhe ensinar da melhor forma possível.

A Future Dojo, a escola de inovação da ACE, por exemplo, liberou uma masterclass gratuita para você aprender como inovar da forma correta.

Na aula, o co-fundador da ACE, Pedro Waengertner, aborda como aplicar metodologias de gestão ágil e, principalmente, como desenvolver estratégias que colocam seu negócio em posição de ataque.

