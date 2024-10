Iniciativas da CPFL, reconhecidas pela ONU, impactam a vida de milhares de pacientes em hospitais

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), embora sete em cada dez brasileiros recorram aos serviços públicos de saúde, houve uma queda de 64,2% nos investimentos nessa área nos últimos dez anos. O desafio só não é maior graças a parcerias entre o setor público e o privado.

Um dos exemplos nesse sentido vem do setor elétrico. Desde 2019, a CPFL Energia mantém o CPFL e RGE nos Hospitais, um programa que já destinou mais de R$ 277 milhões para mais de 500 instituições de saúde no país.

Os recursos investidos pela empresa têm como objetivo promover a eficiência energética nesses locais, impactando diretamente a vida de milhares de pacientes.

Ações do projeto

Por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a empresa realiza diagnósticos detalhados e implementa mudanças práticas nos hospitais localizados em sua área de concessão (São Paulo e Rio Grande do Sul).

As mudanças incluem, por exemplo, a substituição de equipamentos obsoletos por outros mais eficientes, a modernização de sistemas de iluminação e climatização, a atualização de usinas de oxigênio e autoclaves, e a instalação de usinas fotovoltaicas para geração de energia solar.

“Essas medidas não apenas reduzem os custos operacionais dos hospitais mas também contribuem para a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade do atendimento”, afirma Walter Barbosa Júnior, gerente de Eficiência Energética da CPFL.

Em 2024, foram investidos em eficiência energética R$ 16,5 milhões em 50 hospitais da área de concessão

Além das melhorias técnicas, há uma frente do programa chamada Comissão Interna de Conservação de Energia (Cice), cujo objetivo é promover ações educativas dentro das instituições de saúde.

A formação dessa comissão é uma iniciativa importante do programa e consiste em envolver funcionários, colaboradores e até mesmo os pacientes em iniciativas que conscientizem sobre o uso adequado da energia elétrica.

“Criar essa cultura de economia de energia dentro das instituições vai muito além do benefício financeiro. É um trabalho educativo para promover o uso consciente de energia”, destaca Walter Barbosa Júnior.

Você sabia?

A CPFL permite que os clientes façam doações aos hospitais por meio da conta de energia por meio da iniciativa Hospitais com + Saúde. Foi arrecadado R$ 1,2 milhão, para 113 hospitais, até agosto de 2024

Resultados e expansão

A expansão do projeto nas áreas de concessão da companhia, nos últimos anos, permitiu a substituição de quase 203 mil lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED. A energia economizada evitou a emissão de mais de 5 mil toneladas de CO₂ na atmosfera (o equivalente ao plantio de 35.216 árvores).

O impacto dessas ações é perceptível em centros de referência em saúde, como o Hospital do Amor, em Barretos. Considerado o maior centro oncológico de atendimento 100% gratuito da América Latina, com mais de 1,6 milhão de atendimentos em 2022, o hospital recebeu cerca de R$ 6,5 milhões em investimentos para melhorar a sua infraestrutura.

Transformando realidades

Outra iniciativa da frente CPFL nos Hospitais é realizada pelo Instituto CPFL, plataforma de investimento social da Grupo CPFL Energia. No Instituto CPFL a frente é dividida em dois eixos: humanização hospitalar e melhorias de infraestrutura e pesquisa hospitalar.

Por meio de artes cênicas, atividades lúdicas, música, contação de histórias e palhaçaria, as iniciativas criam um espaço humano para pacientes e profissionais, beneficiando o processo de recuperação em ambientes hospitalares. O Instituto também atua por meio de incentivos à pesquisa e à oferta de equipamentos, direcionando esforços especialmente para hospitais oncológicos.

Os projetos de humanização, aprovados em leis de incentivo à cultura, trabalham dentro dos hospitais para tornar a relação entre paciente e profissional mais leve e acolhedora. Entre os parceiros estão o Médicos do Sorriso e Os Griots (contadores de histórias), que visitam os hospitais e interagem com pacientes de longa permanência.

“É aquele momento que proporciona uma desconexão da dura realidade que eles estão vivendo, levando-os a um universo lúdico”, destaca Daniela Ortolani Pagotto, head do Instituto CPFL.

Além dessas atividades, são desenvolvidas iniciativas para a melhoria contínua da infraestrutura hospitalar e apoio à realização de pesquisas clínicas na área de oncologia. Os investimentos nesse pilar chegaram a R$ 6 milhões apenas em 2024, beneficiando 26 hospitais por meio dessas parcerias.

As iniciativas do Programa CPFL e RGE nos Hospitais foram reconhecidas pela ONU como exemplo de boa prática relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), graças à integração de ações técnicas, indicadores ambientais, sociais e econômicos, além do compromisso com o bem-estar das comunidades atendidas e o progresso sustentável.