Iniciativa pioneira da JBS em sustentabilidade já apoiou mais de 6,5 mil propriedades rurais

Mais de 6,5 mil propriedades rurais em todo o Brasil aprimoraram suas práticas sustentáveis e regularizações ambientais nos dois anos de atuação do programa Escritórios Verdes, da JBS. A iniciativa pioneira, que oferece assessoria técnica gratuita a produtores, foi expandida em 2023, chegando a Vilhena (RO) e Rio Branco (AC).

O programa realizou mais de 18 mil atendimentos desde maio de 2021, quando foi lançado, tendo direcionado 1.700 hectares para recuperação florestal no período.

“Quando um produtor recorre à assistência dos Escritórios Verdes, imediatamente é conectado a consultores e especialistas que realizam um diagnóstico da propriedade e, se necessário, indicam os caminhos para solucionar cada caso. A equipe dá suporte gratuito ao produtor sobre todas as etapas do processo de regularização da propriedade e sobre como atender a Política de Compra Responsável da companhia”, explica Alexandre Kavati, gerente de Sustentabilidade da Friboi, empresa da JBS que coordena o programa.

Segundo Liège Correia, diretora de sustentabilidade da JBS Brasil, os Escritórios Verdes nasceram da visão de que simplesmente bloquear as compras de gado de um produtor rural que não está regularizado não resolve os desafios ambientais que o país enfrenta. “É preciso gerar ações inclusivas e de impactos positivos por meio da prestação de assistência técnica e apoiá-los no processo de regularização de suas propriedades para que possamos contribuir para tornar a cadeia da pecuária brasileira ainda mais sustentável”, diz.

Pela iniciativa, a JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, foi reconhecida na premiação Melhores do ESG, promovida pela EXAME, na categoria Inovação ESG.

Benefício para toda a cadeia

Ao adotar as melhores práticas, os produtores assessorados pelo programa aprimoram suas operações e se tornam aptos a fornecer animais não só para a JBS, que possui uma Política de Compra Responsável e um Sistema de Monitoramento Socioambiental de Fornecedores, mas também para outros produtores ou indústrias de processamento de carne bovina. Dessa forma, mais do que beneficiar os pecuaristas, que ampliam suas oportunidades de negócios, toda a cadeia sai ganhando.

Nesse sentido, outra ação importante dos EVs é apresentar aos produtores a Plataforma Pecuária Transparente (PPT) e orientá-los sobre como utilizar a plataforma e passar a ter visibilidade da conformidade socioambiental de seus próprios fornecedores. “Mais um projeto da JBS, esse é um serviço online e gratuito com utilização de tecnologia blockchain, que permite que os próprios produtores tenham acesso a informações relevantes da cadeia de produção pecuária, com transparência, para a sua tomada de decisão”, explica Liège.

Com isso, é possível estender o monitoramento socioambiental para mais um elo da cadeia de fornecedores, trazendo transparência, controle e conformidade socioambiental também para os fornecedores dos fornecedores.

“O programa está em linha com um protocolo essencial para a indústria, que é o da produção sustentável. Trata-se de uma demanda do consumidor, independentemente do mercado comprador, nacional ou internacional”, pontua a diretora.

Todo produtor rural que tiver algum passivo ambiental e que estiver bloqueado comercialmente junto às empresas pode ser beneficiado pelos serviços dos Escritórios Verdes. Aos interessados Kavati orienta que procurem a unidade da Friboi mais próxima, onde serão direcionados para um dos analistas do programa.

Os produtores também podem acessar mais informações no site JBS360 ou entrar em contato pelo e-mail escritorioverde@friboi.com.br. “Estamos sempre à disposição para orientar a todos. Juntos trabalharemos para uma pecuária cada vez mais transparente e sustentável”, afirma.