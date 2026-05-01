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Iniciativa incentiva mulheres na área de tecnologia em conferência na Califórnia

Iniciativa da BRASA Summit Innovation promoveu troca de experiências entre jovens mulheres e profissional de destaque, incentivando a presença feminina na tecnologia

BRASA Summit Innovation: espaço para estudantes e profissionais brasileiros no exterior discutirem inovação, empreendedorismo e tecnologia (Divulgação/Divulgação)

BRASA Summit Innovation: espaço para estudantes e profissionais brasileiros no exterior discutirem inovação, empreendedorismo e tecnologia (Divulgação/Divulgação)

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Publicado em 1 de maio de 2026 às 15h58.

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Um encontro voltado ao incentivo de mulheres na área de tecnologia marcou a programação da BRASA Summit Innovation, realizada no dia 4 de abril, em Berkeley, na Califórnia.

O formato do encontro foi informal, com espaço aberto para perguntas e troca direta de experiências com Laura Dubugras, engenheira de software formada pela Stanford University e com passagem por empresas como OpenSea, Replit e Y Combinator.

A proposta foi aproximar jovens interessadas na área de tecnologia de uma profissional brasileira com trajetória consolidada no setor.

Segundo a organização, o objetivo da iniciativa foi ampliar o acesso a referências femininas na indústria tecnológica e discutir desafios enfrentados por mulheres no início da carreira, bem como caminhos possíveis para superá-los.

Oportunidade para jovens garotas

“Essa iniciativa é importante porque mostra como a BRASA procura criar espaços de oportunidade para jovens garotas adentrarem o meio da tecnologia com mais confiança e preparo”, afirmou Letícia Pacheco, diretora de conferências da organização.

Para a participante Ashley Oliveira, estudante de Ciência da Computação na Florida State University e Gerente de Software na BRASA, “o bate-papo me despertou a certeza de que nada é impossível na minha área, tendo sido um dos principais pontos da conferência”.

A ação integrou a programação da BRASA Summit Innovation, que teve como tema “Um sonho intenso: o Brasil que inventa seu amanhã” e reuniu estudantes e profissionais brasileiros no exterior para discutir inovação, empreendedorismo e tecnologia.

A BRASA é a maior organização de estudantes brasileiros no exterior, voltada à formação de jovens brasileiros por meio de mentorias, conferências e programas de bolsas.

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