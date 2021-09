Infracommerce compra Synapcom por R$ 773 milhões

A Infracommerce, referência no setor de serviço para a experiência do consumidor no Brasil, anunciou a compra da Synapcom por 773 milhões de reais em dinheiro, apenas quatro meses após ter concluído uma oferta inicial de ações (IPO) na B3. A operação também envolve 27 milhões em ações a ser emitidas no fechamento do negocio, que correspondem a 10% do capital da compradora.

Em fato relevante, a empresa afirma que a aquisição faz parte da estratégia da companhia se tornar o maior ecossistema digital independente para e-commerce da América Latina. "A compra conclui a primeira fase da estratégia de M&A da empresa de forma sólida e sustentável para seu crescimento e planejamento no longo prazo, e os clientes terão ainda mais possibilidades, com ganho em escala e serviços."