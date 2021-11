Indústria: água e resíduos são as maiores preocupações na área ambiental

A pauta ambiental está na cabeça dos industriais brasileiros. Segundo uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 81% dos executivos e empresários entrevistados considera o ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança) importante ou muito importante.

O estudo mostra que mais da metade das indústrias participantes – foram entrevistadas 500 companhias – afirma que o peso dado aos critérios ambientais por seus clientes e consumidores é de médio para muito alto. Cerca de um quarto delas (24%) aponta que esse peso é alto ou muito alto.

Apesar da importância dada à agenda ambiental e ao ESG, 72% dos entrevistados afirmam que têm pouca familiaridade com o tema. Apenas 17% se dizem familiarizados ou meio familiarizados, e 46% não sabem nada sobre ESG.

Entre as ações de sustentabilidade mais adotadas pelas indústrias, se destacam a gestão dos resíduos sólidos e dos recursos hídricos. Essas são as duas maiores preocupações das empresas, seguidas pela redução dos impactos ambientais, o desenvolvimento de produtos sustentáveis, crescer com responsabilidade ambiental e a escassez de recursos.

Imagem do Brasil na área ambiental é ruim

Para 66% dos entrevistados, a imagem do Brasil na agenda ambiental é mais negativa do que positiva ou totalmente negativa. O mesmo porcentual considera injusta a avaliação feita do país pelos estrangeiros. E 69% consideram que a má impressão do Brasil lá fora representa um obstáculo para os produtos brasileiros.

Apesar dessa avaliação, 86% disseram que nunca deixaram de vender um produto por falta de certificação ou de sustentabilidade.

